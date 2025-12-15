Veja possíveis adversários do Botafogo na pré-Libertadores

Veja possíveis adversários do Botafogo na pré-LibertadoresClube carioca deve evitar confronto brasileiro já na fase preliminar, mas pode haver novo encontro contra a LDU, do Equador
Com a final da Copa do Brasil entre Corinthians e Vasco, o Botafogo, que ficou no pote 1, disputará a pré-Libertadores em 2026. O Brasileirão, assim, não terá mais um G7, e o Glorioso já terá jogos decisivos a partir da terceira semana de fevereiro. E o clube vê a possibilidade de enfrentar um adversário que atua na altitude.
O Botafogo saberá seu caminho rumo à fase de grupos na quinta-feira (18), data do sorteio na Conmebol, seu primeiro adversário. Entre os clubes no pote 2, estão confirmados apenas Liverpool (Uruguai), Carabobo (Venezuela) e O’Higgins (Chile).
Além deles, há a possibilidade de o Botafogo ter pelo caminho a LDU e a altitude de Quito (2.850 m), The Strongest em La Paz (3.650 m). O Nacional Potosí, que joga no estádio a 4.090 m acima do nível do mar, também virou opção. Entretanto, pode ter adversários como Barcelona de Guayaquil ou Blooming, que não atuam altitude.
Além disso, é possível confrontos contra times da 1ª fase preliminar: 2 de Mayo (Paraguai), Alianza Lima (Peru), Deportivo Táchira (Venezuela), Juventud de Las Piedras (Uruguai), Universidad Católica (Equador) e um representante da Bolívia (The Strongest, Blooming ou San Antonio Bulo Bulo).
Assim, o Botafogo pode reencontrar a LDU, adversária que eliminou o clube na Libertadores desse ano, na fase preliminar da próxima temporada.