Torcida brasileira se destaca na corrida por ingressos da Copa do Mundo de 2026

Torcida brasileira se destaca na corrida por ingressos da Copa do Mundo de 2026Mais de 100 mil pedidos foram registrados por brasileiros na terceira fase de vendas da Fifa, que adota sistema de sorteio sem ordem de chegada
Os torcedores brasileiros marcaram presença em peso na nova etapa de venda de ingressos para a Copa do Mundo de 2026. De acordo com dados da Fifa, foram contabilizados 101.576 pedidos de compra feitos a partir do Brasil, número que coloca o país entre os cinco com maior demanda fora das sedes do torneio, que será realizado nos Estados Unidos, Canadá e México.
Os números fazem parte da terceira fase de comercialização, chamada de Sorteio de Seleção Aleatória. Aliás, é a primeira aberta após a divulgação detalhada da tabela de jogos. O período de inscrições segue até o dia 13 de janeiro, e os interessados saberão em fevereiro se seus pedidos foram contemplados no sorteio.
Entre os países não anfitriões, a Colômbia lidera com folga, somando 367.376 solicitações. Na sequência aparecem Inglaterra, Alemanha e Brasil. Os atuais campeões mundiais, a Argentina, surgem logo atrás, com pouco mais de 101 mil pedidos.
O ranking dos dez países com mais solicitações nesta fase é liderado pela Colômbia, seguida por Inglaterra, Alemanha, Brasil, Argentina, Equador, Escócia, França, Austrália e Espanha.
Segundo a entidade máxima do futebol, cinco milhões de ingressos acabaram sendo requisitados apenas nas primeiras 24 horas após a abertura desta etapa. Aliás, dois confrontos da Seleção Brasileira figuram entre os jogos mais desejados pelos torcedores. Neste caso são Brasil x Marrocos, marcado para 13 de junho, em Nova Jersey, e Brasil x Escócia, no dia 24 de junho, em Miami.
Além disso, a lista de partidas mais concorridas também inclui duelos como Colômbia x Portugal, México x Coreia do Sul e Equador x Alemanha. Todos em cidades estratégicas e de grande apelo turístico.
Como será o sorteio dos ingressos para a Copa do Mundo
Aliás, a Fifa reforça que não há critério de ordem de inscrição no sorteio. Isso significa que quem possuir o cadastro no primeiro ou no último dia terá exatamente as mesmas chances de escolher qual partida gostaria de adquirir a entrada. Para participar, é necessário possuir um Fifa ID e realizar a inscrição no site oficial da entidade, na área destinada ao Sorteio de Seleção Aleatória.
Nas duas primeiras janelas de vendas, a Fifa já havia registrado cerca de dois milhões de pedidos, número que cresce de forma significativa nesta nova fase. Assim, confirma a expectativa de estádios cheios no maior Mundial da história, com 48 seleções participantes.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.