Torcedores do Cruzeiro picham homenagem a Gabigol na Toca e cobram: “Vai embora”

Principal reforço celeste para temporada, o atacante desperdiçou um dos pênaltis decisivos da eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil

A eliminação do Cruzeiro na semifinal da Copa do Brasil teve reflexos que ultrapassaram o campo e recaíram diretamente sobre Gabriel Barbosa. Principal reforço do clube para a temporada de 2025, Gabigol se tornou o maior alvo dos protestos cruzeirenses após desperdiçar o pênalti decisivo do revés por 5×4 para o Corinthians, na Neo Química Arena.

Minutos após o fim da partida, torcedores do Cruzeiro vandalizaram a imagem em homenagem ao atacante no muro da Toca da Raposa I, feita para marcar sua chegada no início do ano. Cruzeirenses mancharam o rosto de Gabriel com tinta amarela e escreveram ao lado: “Vai embora, lixogol”.

O nome do jogador também se tornou um dos mais comentados do X entre a noite de domingo (14) e a manhã desta segunda (15). Para além de torcedores cruzeirenses, os rubro-negros também repercutiram a queda de desempenho do ídolo, que viveu tempos áureos com a camisa rubro-negra.