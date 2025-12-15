Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Thiago Silva se despede de atletas do Fluminense após eliminação no Maracanã

Thiago Silva se despede de atletas do Fluminense após eliminação no Maracanã

Tricolor venceu o Vasco por 1 a 0 no tempo normal, mas deu adeus à Copa do Brasil, nos pênaltis, pelo placar de 4 a 3
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A eliminação do Fluminense para o Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil, pode ter marcado o último capítulo de Thiago Silva com a camisa tricolor. Após a derrota nos pênaltis, na noite deste domingo (14), o zagueiro se despediu dos companheiros no vestiário do Maracanã e pode antecipar sua saída.

O defensor e ídolo tricolor tem contrato com o clube até o meio de 2026, mas não deve defender o clube na próxima temporada. Embora o ge confirme o tom de adeus no vestiário, ainda não há definição oficial sobre os próximos passos do defensor.

Não está claro se Thiago seguirá atuando, possivelmente com um retorno à Europa, ou se optará pela aposentadoria. Desde o meio do ano, o zagueiro manifestou publicamente que considera encerrar a carreira ao fim do vínculo que mantinha com o clube carioca.

Thiago Silva: aposentadoria ou Europa?

Ainda que a despedida esteja cada vez mais próxima, o zagueiro ainda tem planos no futebol. Em entrevista recente à revista France Football, o ídolo tricolor reconheceu que a aposentadoria está próxima, mas revelou manter o sonho de ter uma última chance de disputar a Copa do Mundo.

Nesse contexto, o possível adeus revelado na noite deste domingo pode estar ligado também a um retorno à Europa, onde vive a família do jogador. Vale destacar que o jornal italiano Reppublica revelou recentemente um possível interesse do Milan em repatriar o brasileiro.

Fluminense eliminado

O Tricolor venceu o Vasco por 1 a 0 no tempo regulamentar, com gol contra de Paulo Henrique e levou a decisão aos pênaltis. John Kennedy e Canobbio desperdiçaram para o Fluminense, enquanto Léo Jardim sagrou-se herói do outro lado.

Neste contexto e diante de mais de 65 mil pessoas, o Tricolor se despede daquela que pode ter sido a última aparição do ídolo da zaga com a camisa do clube.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, ThreadsTwitter, Instagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Fluminense futebol internacional

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar