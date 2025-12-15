Thiago Silva se despede de atletas do Fluminense após eliminação no Maracanã

Tricolor venceu o Vasco por 1 a 0 no tempo normal, mas deu adeus à Copa do Brasil, nos pênaltis, pelo placar de 4 a 3 / Crédito: Jogada 10

A eliminação do Fluminense para o Vasco, pela semifinal da Copa do Brasil, pode ter marcado o último capítulo de Thiago Silva com a camisa tricolor. Após a derrota nos pênaltis, na noite deste domingo (14), o zagueiro se despediu dos companheiros no vestiário do Maracanã e pode antecipar sua saída. O defensor e ídolo tricolor tem contrato com o clube até o meio de 2026, mas não deve defender o clube na próxima temporada. Embora o ge confirme o tom de adeus no vestiário, ainda não há definição oficial sobre os próximos passos do defensor.

Não está claro se Thiago seguirá atuando, possivelmente com um retorno à Europa, ou se optará pela aposentadoria. Desde o meio do ano, o zagueiro manifestou publicamente que considera encerrar a carreira ao fim do vínculo que mantinha com o clube carioca. Thiago Silva: aposentadoria ou Europa? Ainda que a despedida esteja cada vez mais próxima, o zagueiro ainda tem planos no futebol. Em entrevista recente à revista France Football, o ídolo tricolor reconheceu que a aposentadoria está próxima, mas revelou manter o sonho de ter uma última chance de disputar a Copa do Mundo. Nesse contexto, o possível adeus revelado na noite deste domingo pode estar ligado também a um retorno à Europa, onde vive a família do jogador. Vale destacar que o jornal italiano Reppublica revelou recentemente um possível interesse do Milan em repatriar o brasileiro.