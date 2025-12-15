Thiago Silva mantém decisão e não ficará no Fluminense em 2026

Na conversa, a diretoria tricolor reforçou que seria importante na Libertadores do ano que vem, que ainda poderia conquistar um grande título pelo clube. No entanto, o principal argumento do zagueiro pela saída foi a distância da família, que segue morando na Inglaterra.

O zagueiro Thiago Silva tomou sua decisão sobre permanência no Fluminense. O ídolo tricolor definiu que não continuará no Tricolor para a próxima temporada. Após se despedir dos companheiros no vestiário depois da eliminação na Copa do Brasil para o Vasco, no último domingo (14), a diretoria ainda fez um último contato, mas o atleta manteve a decisão de deixar o clube. A informação inicial foi da TNT Sports.

Ainda não sabe se sabe se Thiago Silva vai se aposentadoria ou seguir os últimos passos na Europa. De acordo, com a imprensa italiana, o Milan tem interesse em repatriar o jogador, que é ídolo do clube Rossonero. Nesse contexto, o possível adeus revelado na noite deste domingo pode estar ligado também a um retorno à Europa, onde vive a família do jogador.

“Quando eu me propus a voltar, foi no intuito de ajudar, não necessariamente fazendo gol, mas sim em todos os aspectos defensivos dentro de campo e fora dele. A gente quando coloca essa braçadeira, as pessoas acham que é só colocar esse pedaço de faixa e vir para o campo, mas tem uma história por trás, um compromisso, enfim, eu fico feliz de poder contribuir de alguma forma. Espero que esse ano possa terminar não vou de dizer de forma justa, porque do outro lado tem equipes também que brigam, mas com título que vai premiar essa minha volta”, comentou o capitão antes o duelo da semifinal.

Passagem tem fim frustrante

Titular absoluto, ele deu um salto de qualidade ao elenco da equipe carioca, com muita identificação. Ao longo de 2025, ele atuou em 46 jogos (45 como titular), marcou quatro gols e fez uma assistência pelo Flu. Ele teve 91% de acerto no passe, 64% eficiência nos duelos e não teve erros que gerou gol do adversário. Os dados são do Sofascore.

Apesar da idolatria, do papel de liderança e desempenho em campo, Thiago Silva deixa o Fluminense sem conquistar um título. O jogador chegou ao clube no meio do ano, quando disputou o Brasileirão e Libertadores. No entanto, caiu nas quartas para o Atlético. Em 2025, o zagueiro de 41 anos atuou por Brasileirão, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Mundial de Clubes e Sul-Americana. Apesar disso, é bom frisar a campanha histórica do clube na competição mundial entre clubes. No Brasileirão, o Flu fechou na quinta colocação, mas caiu nas quartas da Sula e semi da Copa do Brasil.