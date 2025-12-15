Textor critica sanções no Lyon e se defende de acusações de transferências

Empresário norte-americano também reforça: "Metade do Botafogo que venceu o PSG se mataria para estar no Lyon" / Crédito: Jogada 10

Dono da SAF do Botafogo, John Textor voltou a falar das ações pela Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG) ao Lyon, da França. O time caiu para 2ª divisão por problemas financeiros, mas com recurso se manteve na primeira divisão. Em decisão nesta semana, o clube francês informou que está liberado para fazer novas contratações, mas segue com folha salarial limitada. “Poderíamos (Lyon) ser muito melhores se tivéssemos mais jogadores. Jogadores que estivessem disponíveis para nós. Metade da equipe do Botafogo que venceu o PSG em Los Angeles (na Copa do Mundo de Clubes) se mataria para estar no Lyon. Mas não podem. A DNCG tomou uma decisão que, na minha opinião, é de natureza esportiva e não financeira”, disse Textor em entrevista ao RMC Sport, da França.

O Lyon faz parte do Grupo Eagle, o mesmo do Botafogo, de propriedade do empresário John Textor. O americano ainda é o acionista majoritário do clube, mas decidiu renunciar à presidência no dia 30 de junho. O dirigente aproveitou para mencionar as supostas “transferências fantasmas” de jogadores do Botafogo ao Lyon, que nunca vestiram a camisa do time francês. Ele explicou os casos de Luiz Henrique e Igor Jesus. “Ele assinou um contrato na primavera de 2024 para se juntar ao Lyon ao final da temporada. Luiz Henrique, eleito o melhor jogador do Brasil, o melhor jogador da América do Sul, que brilhou na Copa Libertadores, também assinou um contrato”, ressaltou. Textor questiona O empresário americano, por fim, questionou a decisão da DNCG, o órgão de controle financeiro da Liga de Futebol Profissional da França.