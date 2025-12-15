Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tentativa do Internacional em convencer Tite de um acerto envolve longo contrato

Um ano restante da atual gestão no Colorado não seria problema para a oferta ao treinador, pois ele é visto como unanimidade internamente
O Internacional se mobiliza para confirmar o acerto com o seu novo treinador em um curto prazo. Abel Braga, assumiu o cargo de diretor técnico do clube, e está diretamente responsável por essa parte do planejamento para 2026. O ex-comandante indicou algumas possibilidades que envolvem candidatos brasileiros e estrangeiros. Tite é o principal desejo do Colorado e a diretoria pretende convencê-lo ao prometer que ele terá segurança no cargo. Isso porque a oferta tem como ponto central um vínculo de longa duração.

Tal situação comprova o forte do interesse do Inter em contratar o profissional, já que a atual diretoria conta com apenas mais um ano de mandato. Inclusive, a decisão se explica porque Tite é visto como uma unanimidade internamente. Desta forma, o entendimento é de que este cenário não simbolizaria um cenário adverso.

Outro contexto que pode ser um diferencial é a relação de amizade de vários anos entre Abel Braga e Tite. Deste modo, a presença do ex-comandante na retina de trabalho e dar contribuição pode influenciar o treinador concordar com a oferta. Após as conversas iniciais, o Internacional tem a expectativa de receber uma resposta de Tite, nesta segunda-feira (15), depois de analisar a investida.

Possíveis empecilhos para Internacional fechar com Tite

Por sinal, o clube gaúcho efetivamente ganhou o Cruzeiro como concorrente direto por um acerto com Tite. As duas partes, aliás, têm uma reunião marcada, nesta segunda-feira (15). Afinal, a Raposa confirmou a saída do seu então treinador Leonardo Jardim. O português provavelmente deixará a carreira de comandante e assumir uma função mais administrativa dentro do futebol.

Esta disputa pela contratação de Tite é o principal empecilho, de acordo com a análise do Colorado. O Inter entende que a remuneração do técnico é alta, porém considera que tem condições de cumprir com o pagamento. Caso Tite opte em rejeitar a investida do Internacional, o departamento de futebol passará a focar em outras alternativas que estão na mira.

Exatamente pela urgência em concretizar a definição da comissão técnica. Afinal, a próxima temporada terá início já em janeiro. Abel Braga citou que o clube monitora pelo menos outros dois candidatos de treinadores brasileiros e dois estrangeiros. Provavelmente haverá uma progressão das tratativas com essas possibilidades se houver a negativa de Tite.

