Tentativa do Internacional em convencer Tite de um acerto envolve longo contrato

Um ano restante da atual gestão no Colorado não seria problema para a oferta ao treinador, pois ele é visto como unanimidade internamente / Crédito: Jogada 10

O Internacional se mobiliza para confirmar o acerto com o seu novo treinador em um curto prazo. Abel Braga, assumiu o cargo de diretor técnico do clube, e está diretamente responsável por essa parte do planejamento para 2026. O ex-comandante indicou algumas possibilidades que envolvem candidatos brasileiros e estrangeiros. Tite é o principal desejo do Colorado e a diretoria pretende convencê-lo ao prometer que ele terá segurança no cargo. Isso porque a oferta tem como ponto central um vínculo de longa duração. Tal situação comprova o forte do interesse do Inter em contratar o profissional, já que a atual diretoria conta com apenas mais um ano de mandato. Inclusive, a decisão se explica porque Tite é visto como uma unanimidade internamente. Desta forma, o entendimento é de que este cenário não simbolizaria um cenário adverso.

Outro contexto que pode ser um diferencial é a relação de amizade de vários anos entre Abel Braga e Tite. Deste modo, a presença do ex-comandante na retina de trabalho e dar contribuição pode influenciar o treinador concordar com a oferta. Após as conversas iniciais, o Internacional tem a expectativa de receber uma resposta de Tite, nesta segunda-feira (15), depois de analisar a investida. Possíveis empecilhos para Internacional fechar com Tite Por sinal, o clube gaúcho efetivamente ganhou o Cruzeiro como concorrente direto por um acerto com Tite. As duas partes, aliás, têm uma reunião marcada, nesta segunda-feira (15). Afinal, a Raposa confirmou a saída do seu então treinador Leonardo Jardim. O português provavelmente deixará a carreira de comandante e assumir uma função mais administrativa dentro do futebol. Esta disputa pela contratação de Tite é o principal empecilho, de acordo com a análise do Colorado. O Inter entende que a remuneração do técnico é alta, porém considera que tem condições de cumprir com o pagamento. Caso Tite opte em rejeitar a investida do Internacional, o departamento de futebol passará a focar em outras alternativas que estão na mira.