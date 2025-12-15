Sem resposta de Lomba, Palmeiras vive indefinição no gol para 2026

Verdão pretende manter seus três principais goleiros para a próxima temporada / Crédito: Jogada 10

O Palmeiras segue sem resposta de Marcelo Lomba após oferecer uma extensão contratual até dezembro de 2026. O vínculo do jogador se encerra no final desse ano e, sem uma definição do atleta, o Verdão vive cenário de incerteza para a posição de goleiro na próxima temporada. Isso porque, embora seja a terceira opção para a posição, Lomba é visto como um líder no vestiário. Sua experiência é considerada um trunfo e, por isso, o Verdão não deseja perder o jogador de 38 anos. Caso o atleta não aceite a proposta de renovação, a tendência é que o jovem Aranha, formado na base do clube, ganhe mais espaço no elenco.