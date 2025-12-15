Santos aguarda novo técnico do Cruzeiro para avançar por Gabigol

Peixe monitora troca de comando na Raposa e estuda alternativas contratuais para viabilizar retorno do atacante à Vila Belmiro / Crédito: Jogada 10

O Santos acompanha de perto a movimentação do Cruzeiro no mercado em busca de um novo treinador para, só então, tentar avançar nas conversas pela contratação de Gabigol. A diretoria alvinegra entende que a definição do substituto de Leonardo Jardim será determinante para o futuro do centroavante na Toca da Raposa. Assim, adota postura cautelosa neste momento. Internamente, o clube mineiro avalia nomes como Tite, Artur Jorge, entre outros para assumir o comando técnico. A intenção da diretoria celeste é ouvir o próximo treinador antes de bater o martelo sobre a permanência ou não de Gabigol. Ainda assim, a tendência nos bastidores é de que o atacante deixe Belo Horizonte. Cenário que se tornou mais evidente após o pênalti desperdiçado na semifinal da Copa do Brasil.