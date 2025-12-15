Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rio pode alcançar feito inédito na Libertadores. Saiba mais!

Pela primeira vez na história, cidade pode ter quatro representantes na competição
O futebol carioca pode conseguir um feito inédito em sua história. Com a classificação do Vasco para a final da Copa do Brasil, o Rio de Janeiro está a 180 minutos de ter os quatro grandes na mesma edição da Libertadores pela primeira vez em sua história. Portanto, o Cruz-Maltino precisa conquistar o título da competição para se juntar a Botafogo, Flamengo e Fluminense.

Flamengo e Fluminense já estão garantidos na fase de grupos. O Rubro-Negro é o atual campeão, enquanto o Tricolor conseguiu a vaga pela campanha no Brasileirão. O Botafogo, contudo, disputará a fase preliminar. O Alvinegro, aliás, depositava sua esperança em Cruzeiro e Fluminense para conseguir a vaga direta, mas ambos foram eliminados na semifinal da Copa do Brasil.

Finalista da Copa do Brasil, o Vasco pode conseguir a vaga direta. O Cruz-Maltino busca o bicampeonato diante do Corinthians, nos dias 17 e 21. Em caso de título, portanto, garante a vaga direta na fase de grupos e se juntará a Flamengo e Fluminense. Por outro lado, em caso de derrota, disputará a Sul-Americana, já que ficou em 14º lugar no Brasileirão.

Na história, o futebol carioca já teve três representantes na mesma edição da Libertadores em duas oportunidades. Em 2012, Flamengo, Fluminense e Vasco disputaram a competição. Na época, aliás, o Cruz-Maltino se classificou por causa do título da Copa do Brasil, em 2011. Já a segunda vez ocorreu em 2024, com o Botafogo completando a trinca ao lado da dupla Fla-Flu.

Dinastia do Rio na Libertadores

Nos últimos anos, o Rio de Janeiro tem dominado a Libertadores. Desde 2019, quando os brasileiros empilharam sete títulos consecutivos, cinco foram para a Cidade Maravilhosa. Afinal, o Flamengo conquistou em 2019, 2022 e 2025, enquanto o Fluminense ganhou em 2023 e o Botafogo em 2024.

Assim, são quatro anos consecutivos da taça mais cobiçada da América do Sul no Rio de Janeiro. Desde 2022, quando o Flamengo ganhou, passando pelo Fluminense em 2023 e Botafogo em 2024, antes de retornar para a Gávea neste ano. Um domínio inédito na história do futebol carioca e também brasileiro.

No ano passado, a cidade impôs a marca inédita no futebol brasileiro de ter três representantes no mata-mata, já que Botafogo, Flamengo e Fluminense se classificaram. São Paulo, por exemplo, já teve três times no mata-mata, quando São Paulo, São Caetano e Santos avançaram às oitavas em 2004. Contudo, apenas o Tricolor é da cidade.

Tags

botafogo flamengo Fluminense Vasco

