Rio pode alcançar feito inédito na Libertadores. Saiba mais!

Pela primeira vez na história, cidade pode ter quatro representantes na competição / Crédito: Jogada 10

O futebol carioca pode conseguir um feito inédito em sua história. Com a classificação do Vasco para a final da Copa do Brasil, o Rio de Janeiro está a 180 minutos de ter os quatro grandes na mesma edição da Libertadores pela primeira vez em sua história. Portanto, o Cruz-Maltino precisa conquistar o título da competição para se juntar a Botafogo, Flamengo e Fluminense. Flamengo e Fluminense já estão garantidos na fase de grupos. O Rubro-Negro é o atual campeão, enquanto o Tricolor conseguiu a vaga pela campanha no Brasileirão. O Botafogo, contudo, disputará a fase preliminar. O Alvinegro, aliás, depositava sua esperança em Cruzeiro e Fluminense para conseguir a vaga direta, mas ambos foram eliminados na semifinal da Copa do Brasil.

Finalista da Copa do Brasil, o Vasco pode conseguir a vaga direta. O Cruz-Maltino busca o bicampeonato diante do Corinthians, nos dias 17 e 21. Em caso de título, portanto, garante a vaga direta na fase de grupos e se juntará a Flamengo e Fluminense. Por outro lado, em caso de derrota, disputará a Sul-Americana, já que ficou em 14º lugar no Brasileirão. Na história, o futebol carioca já teve três representantes na mesma edição da Libertadores em duas oportunidades. Em 2012, Flamengo, Fluminense e Vasco disputaram a competição. Na época, aliás, o Cruz-Maltino se classificou por causa do título da Copa do Brasil, em 2011. Já a segunda vez ocorreu em 2024, com o Botafogo completando a trinca ao lado da dupla Fla-Flu. Dinastia do Rio na Libertadores Nos últimos anos, o Rio de Janeiro tem dominado a Libertadores. Desde 2019, quando os brasileiros empilharam sete títulos consecutivos, cinco foram para a Cidade Maravilhosa. Afinal, o Flamengo conquistou em 2019, 2022 e 2025, enquanto o Fluminense ganhou em 2023 e o Botafogo em 2024. Assim, são quatro anos consecutivos da taça mais cobiçada da América do Sul no Rio de Janeiro. Desde 2022, quando o Flamengo ganhou, passando pelo Fluminense em 2023 e Botafogo em 2024, antes de retornar para a Gávea neste ano. Um domínio inédito na história do futebol carioca e também brasileiro.