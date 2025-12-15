Responsável pela organização da ida de Messi à Índia é preso

Visita do craque à Índia acabou em confusão, já que centenas de torcedores invadiram o campo porque se sentiram enganados / Crédito: Jogada 10

A visita de Messi à Índia para um evento que ocorreu no estádio Salt Lake, na cidade de Calcutá, sofreu uma reviravolta. Afinal, a expectativa era possibilitar que os indianos vissem o craque de perto, mas se transformou em um episódio turbulento. Com a confusão que foi instaurada no estádio, as autoridades optaram por realizar a prisão do promotor da vinda do craque ao país. Eles exigiram o reembolso do valor integral dos ingressos. A argumentação para puni-lo foi porque cometeu propaganda enganosa. Afinal, a indicação era que Messi jogaria futebol no campo, algo que jamais ocorreu. No máximo, o astro arriscou uma troca de passes com o primeiro-ministro da Índia. Entretanto, o político mostrou pouca intimidade com a bola em sua curta apresentação.