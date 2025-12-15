Responsável pela organização da ida de Messi à Índia é preso

Responsável pela organização da ida de Messi à Índia é presoVisita do craque à Índia acabou em confusão, já que centenas de torcedores invadiram o campo porque se sentiram enganados
A visita de Messi à Índia para um evento que ocorreu no estádio Salt Lake, na cidade de Calcutá, sofreu uma reviravolta. Afinal, a expectativa era possibilitar que os indianos vissem o craque de perto, mas se transformou em um episódio turbulento. Com a confusão que foi instaurada no estádio, as autoridades optaram por realizar a prisão do promotor da vinda do craque ao país. Eles exigiram o reembolso do valor integral dos ingressos. A argumentação para puni-lo foi porque cometeu propaganda enganosa.
Afinal, a indicação era que Messi jogaria futebol no campo, algo que jamais ocorreu. No máximo, o astro arriscou uma troca de passes com o primeiro-ministro da Índia. Entretanto, o político mostrou pouca intimidade com a bola em sua curta apresentação.
O atacante argentino era a principal atração deste evento e esteve ao lado de outros dois velhos conhecidos e companheiros no Inter Miami: Luis Suárez e Rodrigo de Paul. Messi cumprimentou alguns dos presentes que estavam mais próximos e conversou com alguns dos convidados. O astro ficou somente por volta de 22 minutos em campo.
Evento com Messi causa a ira de torcedores
Ou seja, uma situação insignificante e sem produtividade levando em consideração um público envolvendo milhares de pessoas. Portanto, o governo central da Índia decidiu classificar o evento como um saque.
Inclusive, também admitiu que houve uma cobrança abusiva nos valores dos ingressos. A organização chegou a cobrar 130 dólares por bilhete. Vários dos presentes decidiram invadir o campo e causar vandalismo no estádio. Isso porque eles se sentiram enganados, pois se via Messi com dificuldade da maioria dos lugares. A propósito, normalmente vários convidados com privilégios para ficar na beira do campo, outros que também receberam convites e até dirigentes rodeavam o craque.