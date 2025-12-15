Rayan celebra classificação para sua primeira final no Vasco

Cria de São Januário, Rayan tem feito diferença jogo após jogo; e marcou na decisão por pênaltis contra o Fluminense / Crédito: Jogada 10

A vitória do Vasco sobre o Fluminense, que garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil, neste domingo (14/12), confirmou a importância do jovem Rayan no elenco cruz-maltino. Afinal, entre outras boas jogadas, foi dele a primeira chance de gol do Vasco no jogo e, apesar da idade, o atacante de 19 anos demonstrou tranquilidade na decisão por pênaltis. Inclusive, ao lado de Victor Luis, Coutinho e Puma, ele converteu a penalidade com categoria e celebrou com um largo sorriso. Nascido em 3 de agosto de 2006 no Rio de Janeiro, Rayan é cria do Vasco. Assim, ele lembrou que joga futebol em São Januário desde os 6 anos de idade. Formou-se nas categorias de base e ingressou no time profissional em 2023, aos 16 anos.

“Estou muito feliz. Graças a Deus estou podendo ajudar o meu time do coração. Sei o quanto essa torcida merece ser feliz. A gente está há muito tempo esperando por isso. Poder chegar a uma final com o Vasco é muito especial.” No jogo de ida, na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, Rayan marcou um dos gols e somou, na ocasião, 20 tentos marcados, entrando no Top-8 dos goleadores da temporada. Agora, com a classificação numa disputa de pênaltis, ele fez questão de elogiar o companheiro Léo Jardim. Afinal, o goleiro defendeu duas cobranças do Fluminense e, mais uma vez, foi determinante num momento delicado do Vasco da Gama. “O Léo é um grande goleiro, pegador de pênaltis, nosso paredão. Ele ajudou muito a gente hoje”, disse. Contrato renovado de Rayan vai até 2028 O jovem atacante está com o contrato renovado até 2028 e projeta grandes realizações.