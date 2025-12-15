Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Rayan celebra classificação para sua primeira final no Vasco

Cria de São Januário, Rayan tem feito diferença jogo após jogo; e marcou na decisão por pênaltis contra o Fluminense
A vitória do Vasco sobre o Fluminense, que garantiu a classificação para a final da Copa do Brasil, neste domingo (14/12), confirmou a importância do jovem Rayan no elenco cruz-maltino. Afinal, entre outras boas jogadas, foi dele a primeira chance de gol do Vasco no jogo e, apesar da idade, o atacante de 19 anos demonstrou tranquilidade na decisão por pênaltis. Inclusive, ao lado de Victor Luis, Coutinho e Puma, ele converteu a penalidade com categoria e celebrou com um largo sorriso.

Nascido em 3 de agosto de 2006 no Rio de Janeiro, Rayan é cria do Vasco. Assim, ele lembrou que joga futebol em São Januário desde os 6 anos de idade. Formou-se nas categorias de base e ingressou no time profissional em 2023, aos 16 anos.

“Estou muito feliz. Graças a Deus estou podendo ajudar o meu time do coração.  Sei o quanto essa torcida merece ser feliz. A gente está há muito tempo esperando por isso. Poder chegar a uma final com o Vasco é muito especial.”

No jogo de ida, na vitória por 2 a 1 sobre o Fluminense, Rayan marcou um dos gols e somou, na ocasião, 20 tentos marcados, entrando no Top-8 dos goleadores da temporada.  Agora, com a classificação numa disputa de pênaltis, ele fez questão de elogiar o companheiro Léo Jardim. Afinal, o goleiro defendeu duas cobranças do Fluminense e, mais uma vez, foi determinante num momento delicado do Vasco da Gama.

“O Léo é um grande goleiro, pegador de pênaltis, nosso paredão. Ele ajudou muito a gente hoje”, disse.

Contrato renovado de Rayan vai até 2028

O jovem atacante está com o contrato renovado até 2028 e projeta grandes realizações.

“Se Deus quiser, vou continuar ajudando o Vasco a buscar títulos e crescer cada vez mais.”

O próximo desafio é o jogo de ida da final contra o Corinthians, na Neo Química Arena. E depois, a volta no Maracanã. Rayan disse que preferia que o Vasco fosse campeão dentro de São Januário, algo que a torcida não vê há 25 anos. Mas a expectativa é enorme por uma taça dentro do mítico estádio carioca, um dos cartões postais do Brasil. A promessa é de muito empenho para sair do Maracanã com o título.

“Vamos lutar muito. A gente acredita que pode ser superior e buscar esse título para essa torcida maravilhosa.”

