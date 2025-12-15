Rafael Klein apita a primeira final entre Corinthians e Vasco; veja a escala

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, na tarde desta segunda-feira (15), a equipe de arbitragem responsável por conduzir os primeiros 90 minutos da grande decisão da Copa do Brasil de 2025. O gaúcho Rafael Rodrigo Klein foi o escolhido para comandar o duelo entre Corinthians e Vasco, marcado para esta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto coloca frente a frente dois gigantes nacionais em busca de um dos troféus mais cobiçados do calendário e exige pulso firme da equipe do apito.

Rafael Klein integra o quadro da Fifa desde o ano passado e ganhou prestígio dentro da comissão de arbitragem devido à sua regularidade nas últimas temporadas. O juiz atuou em 22 partidas da última edição do Campeonato Brasileiro, o que demonstra a confiança da entidade em seu trabalho. Para o clássico interestadual desta quarta, ele terá o suporte de assistentes experientes nas bandeiras: Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, e Rafael da Silva Alves, também do Rio Grande do Sul. Ambos também ostentam o escudo da Fifa.