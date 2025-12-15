Rafael Klein apita a primeira final entre Corinthians e Vasco; veja a escala

Rafael Klein apita a primeira final entre Corinthians e Vasco; veja a escalaÁrbitro gaúcho do quadro da Fifa comanda o duelo de ida na Neo Química Arena; Daniel Nobre Bins será o responsável pelo VAR na decisão
A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) definiu, na tarde desta segunda-feira (15), a equipe de arbitragem responsável por conduzir os primeiros 90 minutos da grande decisão da Copa do Brasil de 2025. O gaúcho Rafael Rodrigo Klein foi o escolhido para comandar o duelo entre Corinthians e Vasco, marcado para esta quarta-feira (17), às 21h30 (de Brasília), na Neo Química Arena. O confronto coloca frente a frente dois gigantes nacionais em busca de um dos troféus mais cobiçados do calendário e exige pulso firme da equipe do apito.
Rafael Klein integra o quadro da Fifa desde o ano passado e ganhou prestígio dentro da comissão de arbitragem devido à sua regularidade nas últimas temporadas. O juiz atuou em 22 partidas da última edição do Campeonato Brasileiro, o que demonstra a confiança da entidade em seu trabalho. Para o clássico interestadual desta quarta, ele terá o suporte de assistentes experientes nas bandeiras: Guilherme Dias Camilo, de Minas Gerais, e Rafael da Silva Alves, também do Rio Grande do Sul. Ambos também ostentam o escudo da Fifa.
A estrutura da arbitragem conta ainda com Davi de Oliveira Lacerda, do Espírito Santo, na função de quarto árbitro. Lacerda costuma atuar como juiz principal em jogos da Série A e B, o que garante um suporte qualificado à beira do gramado para controlar os bancos de reservas e auxiliar nas decisões administrativas. A CBF buscou montar um time de elite para minimizar polêmicas em um jogo de tamanha magnitude.
Rafael Klein terá companhia de Daniel Nobre Bins no VAR
No comando da tecnologia, a responsabilidade recai sobre Daniel Nobre Bins. O gaúcho operará o VAR na cabine, trazendo na bagagem a experiência de ter trabalhado em 26 partidas da Série A na função. A atuação do árbitro de vídeo será crucial, visto que finais de Copa do Brasil historicamente apresentam lances ajustados e de alta tensão.
Corinthians e Vasco chegam à final após superarem Cruzeiro e Fluminense, respectivamente, em semifinais emocionantes. O jogo de volta, que definirá o grande campeão, acontece no próximo domingo. A CBF ainda divulgará a escala de arbitragem para o confronto decisivo no Rio de Janeiro.