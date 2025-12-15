PSG tem dúvidas importantes para final contra o Flamengo

Os jogadores, no entanto, treinaram nesta segunda-feira (15/12), dia da chegada do elenco parisiense ao Catar . Foi depois de vitória por 3 a 2 sobre o Metz, no sábado (13/12), no último compromisso antes da viagem ao Oriente Médio. Dessa forma, as chances da dupla encorpar o time titular do PSG aumentou.

Apesar de surgir como favorito nas casas de apostas, o PSG (FRA) pode ter desfalques importantes contra o Flamengo, quarta-feira (17/12), pela final do Intercontinental. Afinal, o zagueiro e capitão Marquinhos e o ponta Ousmane Dembélé, ainda são dúvidas para o técnico Luis Enrique.

LEIA MAIS: Gabigol assume culpa em eliminação do Cruzeiro

O brasileiro Marquinhos não atuou na partida citada contra o Metz por conta de um problema muscular. No entanto, esteve presente no empate em 0 a 0 com o Athletic Bilbao (ESP), na última quarta (10/12), pela fase de Liga da Champions.

Já Dembélé não atuou nas duas rodadas citadas, se ausentando desde o dia 6 de dezembro. Foi em goleada por 5 a 0 sobre o Rennes, pela Ligue 1. Na ocasião, ele contribuiu com uma assistência na goleada no Parc des Princes. Depois, se ausentou por conta de uma gripe. Mayulu, que tinha problema físico, viajou somente nessa segunda e também pode constar entre os relacionados.

O único desfalque certo do Paris é o lateral-direito Hakimi. Afinal, ele sofreu uma grave entorse no tornozelo esquerdo após entrada de Luís Díaz, do Bayern de Munique, pela Liga dos Campeões, no dia 4 de novembro. A previsão de retorno é entre seis e oito semanas.