PSG encara Flamengo após maratona de 65 jogos e “ano quase perfeito”

O Flamengo terá pela frente um adversário que conhece bem o significado de “maratona” em 2025. O Paris Saint-Germain (PSG) chega à decisão da Copa Intercontinental, marcada para esta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), carregando nas pernas o peso de uma temporada histórica e exaustiva. O gigante francês disputou 65 partidas oficiais no ano, apenas 12 a menos que o Rubro-Negro. Essa alta quilometragem reflete o sucesso da equipe de Luis Enrique, que avançou até as fases finais de praticamente todos os torneios que disputou.

O ano de 2025 ficará marcado na memória do torcedor parisiense como o momento da glória máxima. O clube conquistou a tão sonhada Champions League com uma goleada humilhante de 5 a 0 sobre a Inter de Milão, em maio. Além da taça mais cobiçada da Europa, o PSG levantou o Campeonato Francês, a Copa da França, a Supercopa da França e a Supercopa da Europa. A única mancha nessa trajetória impecável foi a derrota na final da Copa do Mundo de Clubes para o Chelsea, por 3 a 0.