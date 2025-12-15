PSG encara Flamengo após maratona de 65 jogos e “ano quase perfeito”Campeão europeu disputou cinco finais em 2025 e chega ao Catar com Vitinha e Barcola como os atletas que mais atuaram na temporada
O Flamengo terá pela frente um adversário que conhece bem o significado de “maratona” em 2025. O Paris Saint-Germain (PSG) chega à decisão da Copa Intercontinental, marcada para esta quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), carregando nas pernas o peso de uma temporada histórica e exaustiva. O gigante francês disputou 65 partidas oficiais no ano, apenas 12 a menos que o Rubro-Negro. Essa alta quilometragem reflete o sucesso da equipe de Luis Enrique, que avançou até as fases finais de praticamente todos os torneios que disputou.
O ano de 2025 ficará marcado na memória do torcedor parisiense como o momento da glória máxima. O clube conquistou a tão sonhada Champions League com uma goleada humilhante de 5 a 0 sobre a Inter de Milão, em maio. Além da taça mais cobiçada da Europa, o PSG levantou o Campeonato Francês, a Copa da França, a Supercopa da França e a Supercopa da Europa. A única mancha nessa trajetória impecável foi a derrota na final da Copa do Mundo de Clubes para o Chelsea, por 3 a 0.
Técnico do PSG espreme elenco
Para suportar essa agenda lotada, Luis Enrique precisou espremer seu elenco. Dois nomes se destacam como os “homens de ferro” da equipe: o meia Vitinha e o atacante Barcola. Ambos entraram em campo 61 vezes, liderando a estatística de participações. Logo atrás aparece o português Gonçalo Ramos, com 60 jogos, que curiosamente atua muitas vezes saindo do banco de reservas. O artilheiro do ano, no entanto, é Ousmane Dembélé. Mesmo convivendo com problemas físicos que limitaram suas atuações a 45 partidas, o atacante balançou as redes 30 vezes.
O time francês, contudo, tem um desfalque pesadíssimo para a final contra os brasileiros. Achraf Hakimi, considerado o melhor lateral-direito do mundo, nem viajou ao Catar. O marroquino trata uma lesão grave no tornozelo e foca na recuperação para a Copa Africana de Nações. No gol, a situação também mudou: sem Donnarumma, negociado com o Manchester City, e com o recém-contratado Lucas Chevalier voltando de lesão, o russo Safonov pode ganhar nova oportunidade ou ver o retorno do titular francês.