Porto faz dever de casa contra Estrela Amadora e segue líder isolado do Português

Porto faz dever de casa contra Estrela Amadora e segue líder isolado do PortuguêsDragões vencem por 3 a 1 nesta segunda-feira e aparecem com cinco pontos de vantagem sobre o Sporting, segundo colocado: 40 contra 35
O Porto confirmou o favoritismo ao derrotar por 3 a 1 o Estrela Amadora nesta segunda-feira (15), pela 14ª rodada da Liga de Portugal. A equipe comandada pelo italiano Francesco Farioli contou com dois gols do espanhol Samu Aghehowa e outro de Francisco Moura para construir o triunfo no Estádio do Dragão. Abraham Marcus descontou para os visitantes.
Com o resultado, os Azuis e Brancos seguem firmes na liderança do campeonato, agora com 40 pontos. O Estrela Amadora, por outro lado, permanece com 14 pontos e ocupa a 14ª posição da tabela.
A partida começou a se desenhar aos 17 minutos do primeiro tempo, quando Samu converteu pênalti e abriu o placar. O Estrela Amadora reagiu apenas na segunda etapa, empatando aos 15 minutos. A resposta portista, porém, foi imediata: três minutos depois, Francisco Moura recolocou os donos da casa em vantagem. Na reta final, aos 28 minutos, Samu voltou a balançar as redes e selou o resultado favorável ao Porto.
Próximos jogos de Porto e Estrela Amadora
O Porto retorna aos gramados na quinta-feira (18), às 17h45 (de Brasília), para enfrentar o Famalicão pela Taça de Portugal. O Estrela Amadora joga novamente no sábado (20), às 17h30, contra o Moreirense.
Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads, Twitter, Instagram e Facebook.