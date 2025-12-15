Pocahontas aproveita show de pagode ao lado de ex-jogador após separação

Cantora e ex-atleta não demonstram receio em aparecerem juntos nas redes sociais. Fim de noivado se tornou público em novembro / Crédito: Jogada 10

Desapegou! A cantora de funk Pocahontas demonstrou não ter mais qualquer tipo de relação com o ex-noivo Ronan Souza. Isso porque a artista, de 31 anos, aproveitou o show de pagode “Tardezinha”, no Rio de Janeiro, em clima de romance com o ex-jogador Arthur Pelagio. Os dois não tiveram qualquer receio de exposição nas redes sociais até mesmo de amigos. Os dois estiveram próximos, em clima de romance, e até cantaram música juntos durante a atração que ocorreu no Rio de Janeiro, no último sábado (13). A aparição de Pocahontas com o ex-atleta ocorreu quase um mês após a confirmação pública do fim de seu noivado com Ronan Souza, que ocorreu em novembro. O ex-casal já planejavam se casar há quatro anos. A artista confessou que o término do relacionamento ocorreu alguns meses antes. O antigo companheiro também foi namorado de Anitta.

Carreira do affair no futebol e novas atividades Arthur Pelagio é natural do Rio de Janeiro e iniciou sua carreira no futebol como meio-campista nas categorias inferiores do Corinthians. Sem espaço no clube paulista, a sua estreia profissional veio a ocorrer no estado natal, pelo Boavista, em 2019. Posteriormente, ele teve um maior destaque quando defendia o Varginha, que disputava a Segunda Divisão do Campeonato Mineiro, em 2021. O bom rendimento lhe permitiu uma transferência para a Europa, mais especificamente um time de Portugal, no ano seguinte. A sua estada no país durou até o começo do ano passado, quando se encerrou o seu contrato. Além disso, depois de se aposentar, Arthur passou a se concentrar a mudar para a carreira de empresário. Ele tenta aproveitar sua experiência como jogador em sua função de técnico de futevôlei. Também é proprietário de um centro de treinamento na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio de Janeiro.