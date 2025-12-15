Palmeiras resolve parte do planejamento e mantém ajustes em aberto para 2026

Com Abel Ferreira renovado e Bruno Fuchs adquirido em definitivo, Verdão agora avalia reforços pontuais, renovações e possíveis saídas do elenco / Crédito: Jogada 10

Uma semana após o encerramento do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras já deu passos importantes na organização do elenco para a temporada de 2026, mas ainda tem decisões relevantes pela frente. Duas das cinco pendências iniciais foram solucionadas. Neste caso, a renovação contratual de Abel Ferreira, agora válida até o fim de 2027, e a oficialização da compra em definitivo do zagueiro Bruno Fuchs junto ao Atlético-MG. Com esses pontos resolvidos, o clube direciona suas atenções para ajustes específicos no elenco. Depois de um ciclo de forte investimento em 2025, com gastos próximos de R$ 700 milhões, a diretoria trabalha com a ideia de um mercado mais contido.

Dentro desse cenário, o Palmeiras avalia a necessidade de reforçar posições estratégicas. A função de primeiro volante aparece como uma das prioridades, especialmente porque o setor terminou a temporada com Bruno Fuchs atuando de forma improvisada. Além disso, o clube monitora o mercado em busca de opções para as pontas do ataque. Outra definição pendente envolve o goleiro Marcelo Lomba, único jogador do elenco em fim de contrato em dezembro de 2025. Terceira opção da posição ao término do ano, atrás de Weverton e Carlos Miguel, ele recebeu proposta de renovação. Assim, o Verdão aguarda uma resposta para definir seu futuro. Quem pode sair do Palmeiras Paralelamente às possíveis chegadas, o Palmeiras também administra saídas. Os atletas emprestados em 2025 não devem permanecer no grupo para a próxima temporada. São os casos de Vitinho, que estava no Novorizontino, Rômulo, de volta do Ceará, e Caio Paulista, que atuou pelo Atlético-MG. O Galo, inclusive, já comunicou oficialmente que não exercerá a opção de compra prevista em contrato pelo lateral. A lista de possíveis negociações, porém, não se limita aos emprestados. Jogadores que integraram o elenco principal em 2025, mas enfrentaram dificuldades de adaptação, podem ser negociados. Embora os nomes não tenham sido divulgados, Abel Ferreira já sinalizou quais atletas considera como base para 2026.