Palmeiras projeta salto nas receitas do Allianz Parque em 2026

Na prática, o Verdão costuma superar as estimativas orçamentárias quando o assunto é a arena. Em 2025, por exemplo, a previsão era de R$ 56,5 milhões, mas o clube já havia alcançado R$ 59,4 milhões até o mês de outubro, segundo o último balanço mensal divulgado, ainda sem contabilizar os números de novembro e dezembro.

O Palmeiras trabalha com a expectativa de ampliar de forma significativa suas receitas ligadas ao Allianz Parque em 2026. De acordo com o orçamento aprovado para a próxima temporada, o clube estima arrecadar R$ 78,6 milhões com os repasses feitos pela administradora do estádio. Valor que representa um aumento de R$ 22 milhões em relação à projeção inicial de 2025.

Essa arrecadação inclui os repasses relacionados à exploração das propriedades do estádio, como a realização de shows, locação de camarotes e cadeiras. Além disso, soma-se a utilização de setores comerciais, estacionamento e os naming rights, todos administrados pela WTorre. As receitas de bilheteria dos jogos aparecem separadamente no orçamento, dentro do futebol profissional, com previsão de R$ 61,9 milhões, ao lado de ganhos com transferências de atletas, marketing e comunicação.

O que o Palmeiras planeja de mudanças para 2026 em seu estádio

O crescimento projetado para 2026 não se resume apenas ao maior volume de eventos no Allianz Parque. Ele também reflete os efeitos do acordo firmado em outubro de 2024, que encerrou uma longa disputa entre Palmeiras e administradora. Antes disso, o clube questionava valores a receber, enquanto a WTorre descontava despesas operacionais e custos de uso de espaços como camarotes, loja e museu. Com o novo entendimento, esses abatimentos deixaram de existir.

Outro fator relevante é a mudança no percentual das receitas destinadas ao Palmeiras. Desde novembro de 2024, quando o contrato completou dez anos, a fatia do clube aumentou de 25% para 30% nas receitas de áreas como lojas, lanchonetes e estacionamento, e de 10% para 15% em cadeiras, camarotes e naming rights. Novos reajustes estão previstos quando o acordo atingir a marca de 15 anos.

Em termos de calendário, os jogos no Allianz Parque em 2026 só devem começar no fim de fevereiro, já que o estádio passará por obras para a troca do gramado por um novo piso sintético. Durante esse período, o Palmeiras mandará suas partidas na Arena Crefisa Barueri. Ainda assim, alguns eventos estão programados para acontecer na arena antes da liberação total para o futebol, o que ajuda a sustentar a previsão otimista de arrecadação.