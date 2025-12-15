Luiz Araújo pede atenção e diz que Flamengo não deve temer PSG

Jogador projetou o confronto contra o time francês na decisão do Intercontinental / Crédito: Jogada 10

O Flamengo está a 90 minutos de conquistar o mundo de novo. Em busca do bicampeonato mundial, o Rubro-Negro enfrenta o PSG, da França, na quarta-feira (17), às 14h (de Brasília), em Doha, no Catar, pela final do Intercontinental. Assim, o atacante Luiz Araújo projetou o confronto contra o atual campeão da Liga dos Campeões e traçou uma comparação com o duelo contra o Botafogo no Mundial de Clubes. “O jogo do Botafogo contra o Paris Saint-Germain é outro campeonato. Foi um jogo de fase de grupos. Agora vai ser uma final, é um jogo muito estudado e muito truncado. Não vamos mudar nossa forma de jogar, mas claro que sabemos que precisamos ter um pouco mais de atenção porque do outro lado estão os melhores jogadores do mundo. Não podemos errar”, disse Luiz Araújo.