Jornal inglês cita saída definitiva de esposa após Guardiola não cumprir promessa

Cristina Serra, esposa do técnico Pep Guardiola, teria decidido sair de casa em Barcelona de maneira definitiva após o treinador descumprir uma promessa que fez a ela. O tabloide britânico “Daily Star” detalha a forma como o casamento entrou em crise há 18 meses. Contudo, o episódio teria representado o ponto final concreto no relacionamento. O ex-jogador e atualmente comandante do Manchester City e sua companheira começaram a se envolver em 1994. Apesar disso, eles oficializaram a união somente em 2014. O relacionamento deles originou o nascimento de três filhos: Maria, de 24 anos, Marius, de 22 anos, e Valentina, de 17 anos. De acordo com a fonte próxima aos dois que o “Daily Star” consultou, Guardiola prometeu a Cristina que não renovaria seu contrato com o Manchester City. Assim, a ideia era se mudar com seus familiares para os Emirados Árabes Unidos.

Entretanto, ele decidiu ampliar seu vínculo com o clube inglês, que ficará vigente por mais um ano e meio. Seu contrato anterior com os Citizens expirava em junho deste ano. Contudo, em novembro do ano passado, ele renovou seu acordo de trabalho por mais dois anos. Deste modo, a tendência é de que sua despedida ocorra ao fim da temporada 26/27. O relato da fonte indica que ainda há chance de eles se reconciliarem. “Eles estão deixando a porta aberta para a reconciliação. Pode ser que, um dia, quando o Pep se aposentar do futebol e voltar para Barcelona, eles possam retomar o relacionamento. É um término amigável, bem pensado, sem drama, brigas ou terceiros envolvidos”, relatou. Os assessores pessoais de Guardiola e Cristina ainda não se manifestaram publicamente sobre o assunto.