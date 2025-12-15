Jornal inglês cita saída definitiva de esposa após Guardiola não cumprir promessa

Jornal inglês cita saída definitiva de esposa após Guardiola não cumprir promessaContinuidade do técnico no Manchester City ao decidir ampliar seu contrato foi primordial para Cristina decidir se afastar dele
Cristina Serra, esposa do técnico Pep Guardiola, teria decidido sair de casa em Barcelona de maneira definitiva após o treinador descumprir uma promessa que fez a ela. O tabloide britânico “Daily Star” detalha a forma como o casamento entrou em crise há 18 meses. Contudo, o episódio teria representado o ponto final concreto no relacionamento. O ex-jogador e atualmente comandante do Manchester City e sua companheira começaram a se envolver em 1994.
Apesar disso, eles oficializaram a união somente em 2014. O relacionamento deles originou o nascimento de três filhos: Maria, de 24 anos, Marius, de 22 anos, e Valentina, de 17 anos. De acordo com a fonte próxima aos dois que o “Daily Star” consultou, Guardiola prometeu a Cristina que não renovaria seu contrato com o Manchester City. Assim, a ideia era se mudar com seus familiares para os Emirados Árabes Unidos.
Entretanto, ele decidiu ampliar seu vínculo com o clube inglês, que ficará vigente por mais um ano e meio. Seu contrato anterior com os Citizens expirava em junho deste ano. Contudo, em novembro do ano passado, ele renovou seu acordo de trabalho por mais dois anos. Deste modo, a tendência é de que sua despedida ocorra ao fim da temporada 26/27.
O relato da fonte indica que ainda há chance de eles se reconciliarem.
“Eles estão deixando a porta aberta para a reconciliação. Pode ser que, um dia, quando o Pep se aposentar do futebol e voltar para Barcelona, eles possam retomar o relacionamento. É um término amigável, bem pensado, sem drama, brigas ou terceiros envolvidos”, relatou. Os assessores pessoais de Guardiola e Cristina ainda não se manifestaram publicamente sobre o assunto.
Ida de Guardiola para a Inglaterra o afastou da esposa
O treinador espanhol iniciou sua trajetória no Manchester em 2016 e desde então conseguiu emplacar a principal era da história do clube. Isso porque já são dez títulos neste intervalo. Ele já venceu com a equipe um Mundial de Clubes, uma Liga dos Campeões, seis Premier League e duas FA Cup.
Na atual temporada, o time está em recuperação e se encontra em segundo lugar no Campeonato Inglês. No caso, com dois pontos a menos que o líder Arsenal. Já na Liga dos Campeões, na primeira fase do torneio, os Citizens estão na quarta posição.
Cristina Serra é proprietária de uma marca de roupas, a “Serra Claret”. Com isso, ela alternava entre viver em Manchester em sua residência e na casa da família em Barcelona, no bairro de Pedralbes. A situação mudou, segundo o “Daily Star”, pois ela preferiu se mudar para um apartamento menor, na mesma cidade da Espanha.