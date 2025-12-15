Jon Vlogs cita problemas extracampos para queda do Capim na Kings League

Presidente diz que elenco priorizou redes sociais em vez do rendimento esportivo e admite necessidade de reformulação / Crédito: Jogada 10

O Capim FC não conseguiu repetir na Kings Cup Brasil o desempenho que havia apresentado no primeiro split da Kings League. Depois de uma campanha empolgante anteriormente, a equipe venceu apenas uma partida no torneio e acabou eliminada ainda na fase de grupos, apesar de chegar à última rodada com chances matemáticas de classificação. O resultado abaixo do esperado gerou críticas e levou o presidente do clube, Jon Vlogs, a se manifestar publicamente sobre os motivos do insucesso. Durante uma live, o influenciador e dirigente afirmou que a queda de rendimento passou menos pela estrutura oferecida e mais pelo comportamento do elenco fora de campo. Segundo ele, o Capim FC tinha condições superiores às de boa parte dos adversários, mas não conseguiu transformar isso em performance dentro das quatro linhas.

“Na verdade, a estrutura nossa do Capim, com o hotel e tudo que a gente estava fazendo no split passado, era melhor que 50% do time da Kings League. E muitos donos de time, técnicos, diretores falaram que a gente estava fazendo até demais. E a gente saiu como os errados. O pior que… é verdade”, disse Jon. O presidente foi além e apontou que parte dos jogadores demonstrou mais preocupação com a imagem nas redes sociais do que com o rendimento esportivo, especialmente nos momentos de derrota. “É que os jogadores do Capim, tudo queria ser influencer, não queria ser jogador, entendeu? Aí, a preocupação deles, quando perdia, era ir pra Stories, rede social”, completou. Capim teve problemas extracampos durante toda a Kings League Além do desempenho em campo, o extracampo também ganhou protagonismo ao longo da Kings Cup Brasil. Familiares de atletas chegaram a fazer críticas públicas ao hotel e à estrutura oferecida, algo que Jon Vlogs desmentiu ainda durante a competição. Houve também conflitos internos, como o desentendimento envolvendo o goleiro MC Smith e o corpo técnico logo após a única vitória da equipe no torneio.