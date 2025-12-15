Jogador do Newcastle tem pulmão perfurado e costela fraturada em jogo da Premier League

Zagueiro se machuca gravemente contra o Sunderland e deve desfalcar a equipe por até seis semanas

O técnico Eddie Howe recebeu uma péssima notícia após a derrota do Newcastle no clássico contra o Sunderland, no último domingo (14). Além do revés por 1 a 0 — o primeiro dérbi de Tyne-Wear perdido pelo clube na Premier League em nove anos, decidido por um gol contra de Woltemade no início do segundo tempo —, o treinador agora terá um desfalque importante nas próximas semanas.

Dan Burn, um dos líderes do elenco, ficará afastado por cerca de seis semanas. O zagueiro de 33 anos sofreu uma lesão grave após uma forte colisão com Mukiele, ainda no primeiro tempo da partida, e precisou ser substituído aos 42 minutos. O lance rendeu somente cartão amarelo ao adversário, mas teve consequências sérias para o defensor do Newcastle.

Exames realizados no hospital confirmaram que Burn teve o pulmão perfurado, além de uma costela fraturada. No intervalo do jogo, o jogador já apresentava dificuldades para respirar e acabou sendo levado imediatamente para avaliação médica.

Dessa maneira, o jogador corre o risco de perder até dez partidas e só deve retornar em fevereiro. Ainda assim, o departamento médico trabalha com a possibilidade de uma volta antecipada, no fim de janeiro.