Guadalajara x Barcelona: onde assistir, escalações e arbitragem

Times se enfrentam em partida válida pela fase 16-avos da Copa do Rei da Espanha
As emoções da Copa do Rei estão de volta. Nesta terça-feira (16), Guadalajara e Barcelona se enfrentam às 17h (de Brasília), no Estádio Pedro Escartín, em Guadalajara, na Espanha, pela fase 16-avos da competição mata-mata mais importante do futebol espanhol.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na ESPN (TV fechada) e Disney+ (streaming).

LEIA MAIS: Com protagonismo de brasileiros, Toluca supera final dramática e é bicampeão mexicano

Como chega o Guadalajara

O Guadalajara está na Copa do Rei desde o início e já passou por dois adversários antes do duelo contra o Barça. Antes do duelo desta terça-feira, o clube eliminou o CP Cacereño e AD Ceuta nas fases anteriores.

No entanto, o clube não atravessa um bom momento e luta para sair da zona de rebaixamento na Primera Federación, a terceira divisão do futebol espanhol, após conseguir somente quatro vitórias em 16 partidas da liga.

Como chega o Barcelona

Por outro lado, o Barcelona fará sua estreia nesta edição da Copa do Rei e vai defender o título conquistado na temporada passada. O time comandado pelo técnico Hansi Flick chega em grande fase na temporada, com a liderança isolada do Campeonato Espanhol, com 43 pontos em 17 jogos, e boa sequência na Champions, na qual está vivo na briga por uma vaga direta nas oitavas de final.

Contudo, o Barça segue com alguns problemas no elenco e o técnico Hansi Flick terá desfalques importantes para o jogo fora de casa. Dani Olmo, Gavi e Szczesny, lesionados, são baixas confirmadas. Além disso, Ronald Araújo está afastado para tratar da saúde mental e completa a lista de ausências para a Copa do Rei.

Mesmo assim, a expectativa é que o Barcelona entre em campo com um time mesclado entre titulares e reservas, de olho em preservar algumas peças para a sequência da temporada.

GUADALAJARA X BARCELONA

Fase 16-avos da Copa do Rei da Espanha
Data e horário: terça-feira, 16/12/2025, às 17h (de Brasília).
Local: Estádio Pedro Escartín, em Guadalajara, na Espanha.
GUADALAJARA: Dani Vicente; Gallardo (Nacho Mayo), Javi Ablanque, Victor Rodríguez e Jorge Casado (Julio Rafael Martinez); Samu Mayo (Pablo Rojo) e Toño Calvo (Raúl Tavares); David Amigo, Manu Ramírez e Pablo Muñoz; Salifo Caropitche (Alejandro Cañizo). Técnico: Pere Martí.
BARCELONA: Joan Garcia; Eric Garcia (Jules Koundé), Andreas Christensen, Gerard Martín e Alex Baldé; Frenkie de Jong e Marc Casadó; Roony Bardghji, Fermín López e Raphinha; Robert Lewandowski (Ferrán Torres). Técnico: Hansi Flick.
Árbitro: Cesar Soto Grado.
VAR:

