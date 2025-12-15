Gabigol assume culpa em eliminação do Cruzeiro

O Cruzeiro amargou uma derrota dolorosa para o Corinthians e deu adeus ao sonho de conquistar a Copa do Brasil. Afinal, a Raposa até venceu o Timão por 2 a 1, neste domingo (14), na Neo Química Arena, mas perdeu nos pênaltis por 5 a 4. Principal reforço da temporada, Gabigol perdeu a sua penalidade e pediu desculpas após a partida.

“Não era a forma que merecíamos acabar o ano, depois de uma grande temporada.. Obrigado, nação azul, pelo apoio incondicional. Assumo minha responsabilidade e meu erro, tenho certeza que voltarei mais forte e sempre pronto para ajudar quando for necessário”, publicou Gabigol nas redes sociais.