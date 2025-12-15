Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Gabigol assume culpa em eliminação do Cruzeiro

Jogador perdeu pênalti na semifinal contra o Corinthians e virou "vilão"
O Cruzeiro amargou uma derrota dolorosa para o Corinthians e deu adeus ao sonho de conquistar a Copa do Brasil. Afinal, a Raposa até venceu o Timão por 2 a 1, neste domingo (14), na Neo Química Arena, mas perdeu nos pênaltis por 5 a 4. Principal reforço da temporada, Gabigol perdeu a sua penalidade e pediu desculpas após a partida.

“Não era a forma que merecíamos acabar o ano, depois de uma grande temporada.. Obrigado, nação azul, pelo apoio incondicional. Assumo minha responsabilidade e meu erro, tenho certeza que voltarei mais forte e sempre pronto para ajudar quando for necessário”, publicou Gabigol nas redes sociais.

Após perder o jogo de ida por 1 a 0, o Cruzeiro precisava vencer por dois gols de diferença para ir à final. A Raposa chegou a abrir 2 a 0, contudo, cedeu um gol que levou a decisão para os pênaltis. Nas penalidades, no entanto, a cobrança perdida por Gabigol deu vida ao Timão, que conseguiu reverter o placar e garantir a vaga na decisão.

Na atual temporada, Gabigol disputou 49 jogos, marcou 13 gols e deu quatro assistências. Contratado para ser titular e protagonista, o jogador não conseguiu corresponder a expectativa e amargou o banco de reservas durante quase toda a temporada, além de ver Kaio Jorge ser o artilheiro do time.

