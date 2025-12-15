Fluminense marca reunião com Thiago Silva para definir futuro

Tricolor tentará convencer zagueiro a permanecer até o fim do contrato, mas clima já é de despedida nas Laranjeiras

O Fluminense, assim, tentará convencê-lo a permanecer e usará a fase de grupos da Libertadores como principal trunfo. Além disso, a diretoria tricolor também usará a proximidade da Copa do Mundo, já que Thiago Silva tem o sonho de realizar sua última Copa. Ele declarou vontade em entrvista à France Football.

O Fluminense rapidamente marcou uma reunião com Thiago Silva, que se despediu dos companheiros no vestiário após eliminação na semifinal para o Vasco na Copa do Brasil . Clube e jogador têm uma conversa agendada para esta semana. No entanto, o clima, no momento, é de pessimismo quanto à permanência do zagueiro. A informação é do “ge”.

Ainda não sabe se sabe se Thiago Silva vai se aposentadoria ou seguir os últimos passos na Europa. De acordo, com a imprensa italiana, o Milan tem interesse em repatriar o jogador, que é ídolo do clube Rossonero. Nesse contexto, o possível adeus revelado na noite deste domingo pode estar ligado também a um retorno à Europa, onde vive a família do jogador.

No momento, Thiago tem contrato até 30 de junho de 2026 com o Tricolor de Laranjeiras. Titular absoluto, ele deu um salto de qualidade ao elenco da equipe carioca, com muita identificação. Ao longo de 2025, ele atuou em 46 jogos e marcou quatro gols pelo Flu.

Fluminense eliminado

O Tricolor venceu o Vasco por 1 a 0 no tempo regulamentar, com gol contra de Paulo Henrique e levou a decisão aos pênaltis. John Kennedy e Canobbio desperdiçaram para o Fluminense, enquanto Léo Jardim sagrou-se herói do outro lado. Thiago Silva, aliás, abriu a disputa com gol belo gol.

Neste contexto e diante de mais de 65 mil pessoas, o Tricolor se despede daquela que pode ter sido a última aparição do ídolo da zaga com a camisa do clube.