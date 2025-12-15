Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense marca reunião com Thiago Silva para definir futuro

Tricolor tentará convencer zagueiro a permanecer até o fim do contrato, mas clima já é de despedida nas Laranjeiras
O Fluminense rapidamente marcou uma reunião com Thiago Silva, que se despediu dos companheiros no vestiário após eliminação na semifinal para o Vasco na Copa do Brasil. Clube e jogador têm uma conversa agendada para esta semana. No entanto, o clima, no momento, é de pessimismo quanto à permanência do zagueiro. A informação é do “ge”.

O Fluminense, assim, tentará convencê-lo a permanecer e usará a fase de grupos da Libertadores como principal trunfo. Além disso, a diretoria tricolor também usará a proximidade da Copa do Mundo, já que Thiago Silva tem o sonho de realizar sua última Copa. Ele declarou vontade em entrvista à France Football.

Ainda não sabe se sabe se Thiago Silva vai se aposentadoria ou seguir os últimos passos na Europa. De acordo, com a imprensa italiana, o Milan tem interesse em repatriar o jogador, que é ídolo do clube Rossonero. Nesse contexto, o possível adeus revelado na noite deste domingo pode estar ligado também a um retorno à Europa, onde vive a família do jogador.

No momento, Thiago tem contrato até 30 de junho de 2026 com o Tricolor de Laranjeiras. Titular absoluto, ele deu um salto de qualidade ao elenco da equipe carioca, com muita identificação. Ao longo de 2025, ele atuou em 46 jogos e marcou quatro gols pelo Flu.

Fluminense eliminado

O Tricolor venceu o Vasco por 1 a 0 no tempo regulamentar, com gol contra de Paulo Henrique e levou a decisão aos pênaltis. John Kennedy e Canobbio desperdiçaram para o Fluminense, enquanto Léo Jardim sagrou-se herói do outro lado. Thiago Silva, aliás, abriu a disputa com gol belo gol.

Neste contexto e diante de mais de 65 mil pessoas, o Tricolor se despede daquela que pode ter sido a última aparição do ídolo da zaga com a camisa do clube.

