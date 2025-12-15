Fluminense fecha 2025 com premiação recorde na história

Valor da premiação do Mundial de Clubes rendeu mais de R$ 320 milhões ao Tricolor das Laranjeiras; veja detalhes / Crédito: Jogada 10

O Fluminense encerrou a temporada 2025 com sentimento frustrante após eliminação nos pênaltis para o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã, no último domingo (14). Apesar disso, o Tricolor obteve uma premiação recorde na história do clube de R$ 362.666.034. A maior parte da arrecadação, obviamente, vem do Mundial de Clubes. O Tricolor acumulou cerca de R$ 324.445.222,00. A equipe, que ainda era comandada por Renato Gaúcho, caiu para o Chelsea na semifinal da competição. Aliás, foi o único não europeu a chegar na fase.

O valor do Campeonato Brasileiro não está contabilizado, pois a CBF não divulga a premiação. No entanto, na última edição, o Inter, que terminou na mesma posição, recebeu aproximadamente R$ 40 milhões. Os números superam 2023, quando o Fluminense conquistou a Libertadores 2023, ficou em sétimo no Brasileirão, caiu nas oitavas da Copa do Brasil e foi vice-campeão do Mundial. Naquela ocasião, o clube, portanto, somou R$ 194 milhões. Com a eliminação, o Fluminense encerra sua participação na temporada de 2025. O clube chegou à final do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, caiu nas quartas para o Lanús e parou na semifinal da Copa do Brasil. Além disso, chegou à semifinal no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos. Premiações do Fluminense em 2025 – Mundial de Clubes: R$ 324.445.222,00

– Sul-Americana: R$ 14.186.312,00

– Copa do Brasil: R$ 24.034.500,00