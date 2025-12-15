Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fluminense fecha 2025 com premiação recorde na história

Valor da premiação do Mundial de Clubes rendeu mais de R$ 320 milhões ao Tricolor das Laranjeiras; veja detalhes
Autor Jogada 10
O Fluminense encerrou a temporada 2025 com sentimento frustrante após eliminação nos pênaltis para o Vasco na semifinal da Copa do Brasil, no Maracanã, no último domingo (14). Apesar disso, o Tricolor obteve uma premiação recorde na história do clube de R$ 362.666.034.

A maior parte da arrecadação, obviamente, vem do Mundial de Clubes. O Tricolor acumulou cerca de R$ 324.445.222,00. A equipe, que ainda era comandada por Renato Gaúcho, caiu para o Chelsea na semifinal da competição. Aliás, foi o único não europeu a chegar na fase.

O valor do Campeonato Brasileiro não está contabilizado, pois a CBF não divulga a premiação. No entanto, na última edição, o Inter, que terminou na mesma posição, recebeu aproximadamente R$ 40 milhões.

Os números superam 2023, quando o Fluminense conquistou a Libertadores 2023, ficou em sétimo no Brasileirão, caiu nas oitavas da Copa do Brasil e foi vice-campeão do Mundial. Naquela ocasião, o clube, portanto, somou R$ 194 milhões.

Com a eliminação, o Fluminense encerra sua participação na temporada de 2025. O clube chegou à final do Campeonato Carioca, ficou na quinta colocação do Brasileirão, caiu nas quartas para o Lanús e parou na semifinal da Copa do Brasil. Além disso, chegou à semifinal no Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

Premiações do Fluminense em 2025

Mundial de Clubes: R$ 324.445.222,00
Sul-Americana: R$ 14.186.312,00
Copa do Brasil: R$ 24.034.500,00

