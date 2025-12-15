Flamengo divulga agenda da semana; veja

Prestes a disputar um dos jogos mais importantes de sua História – a final do Intercontinental contra o PSG (FRA) -, o Flamengo divulgou nesta segunda-feira (15/12) a agenda de atividades da semana. Assim, já nesta segunda, o time treinou às 10h (de Brasília) no CT Al Erssal, localizado em Doha, no Catar.

Nesta terça-feira (16/12), véspera do confronto contra parisienses, é dia, então, de coletiva do técnico Filipe Luís no estádio do jogo, Ahmad Bin Ali, em Al-Rayyan, às 7h45. Mais tarde, às 9h45, o Rubro-Negro retorna ao CT Al Erssal para seu último treino preparatório. A final, por sua vez, ocorre às 14h. No Catar – horário local – a partida começa às 20h.