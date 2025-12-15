Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fernando Diniz celebra vaga do Vasco na final da Copa do Brasil

Técnico exalta torcida durante festa no Maracanã e acredita em duelos equilibrados contra o Corinthians
Fernando Diniz valorizou a classificação do Vasco para a final da Copa do Brasil e destacou a conexão com a torcida após a vitória nos pênaltis sobre o Fluminense, por 4 a 3, no Maracanã, neste domingo (14). Em coletiva de imprensa, o treinador descreveu a emoção vivida no estádio e reforçou o peso do momento para o clube.

“Foi um momento de profundo êxtase, de alegria, ver a torcida celebrar algo que ela merece muito. A gente deu mais um passo rumo a um sonho de todo vascaíno”, afirmou Diniz, ao comentar a festa dos torcedores após a classificação.

Além disso, o técnico também analisou a decisão contra o Corinthians e pregou respeito ao adversário, destacando o equilíbrio esperado nos confrontos.

“Tem tudo para ser uma grande final. O Corinthians tem uma grande equipe, uma torcida que apoia bastante. Eles vão jogar um jogo em São Paulo, dentro dos domínios deles, e vamos fazer a finalíssima aqui no Maracanã”, disse.

Por fim, Diniz ressaltou a importância da preparação para os jogos decisivos.

“A gente tem que saber descansar e saber se preparar. Dessa maneira, tem tudo para ser dois grandes jogos”, concluiu o treinador.

