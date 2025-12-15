Emoção toma conta de Diego Souza após classificação do Vasco; filho chora no Maracanã

Veja vídeo gravado pelo ex-jogador no setor oeste do Estádio Mário Filho depois do pênalti que levou o Cruz-Maltino à decisão da Copa do Brasil

Só tricolor ficou imune à emoção da classificação do Vasco à final da Copa do Brasil no Maracanã, na noite do último domingo (14). A vitória nos pênaltis levou até mesmo Diego Souza às lágrimas no setor oeste do estádio, numa comoção provocada pelo choro do filho, torcedor do clube. O ex-jogador registrou a euforia nas redes sociais.

“Ver meu filho assim não tem como não se emocionar”, escreveu Diego Souza na legenda do vídeo com a reação do cruz-maltino.

O ex-atacante tem história com a camisa do Vasco, com passagem pelo clube entre 2011 e 2012. Ele, inclusive, integrava o elenco campeão da Copa do Brasil de 2011 — último a conquistar tal feito.

Veja o vídeo