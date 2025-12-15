Dois clubes da Turquia fazem sondagem por Ferreira, do São Paulo

Besiktas e Trabzonspor buscam informações sobre o atacante do Tricolor, mas nenhuma oferta oficial chegou ao clube / Crédito: Jogada 10

O atacante Ferreira voltou a ser alvo do futebol turco. Nos últimos dias, dois clubes da Turquia procuraram o São Paulo para buscar mais informações sobre a situação do jogador de 27 anos e entender as condições de um eventual negócio na próxima janela de transferências. A informação foi dada primeiramente pela ”Espn” e confirmada pelo J10. Besiktas e Trabzonspor fizeram contatos iniciais com a diretoria tricolor. O clube de Istambul, aliás, já havia tentado a contratação do ponta em uma janela anterior, mas teve uma proposta oficial recusada pelo São Paulo. Na ocasião, Ferreira atravessava um momento positivo e estava sendo tratado internamente como peça importante do elenco.