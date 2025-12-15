Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dois clubes da Turquia fazem sondagem por Ferreira, do São Paulo

Besiktas e Trabzonspor buscam informações sobre o atacante do Tricolor, mas nenhuma oferta oficial chegou ao clube
O atacante Ferreira voltou a ser alvo do futebol turco. Nos últimos dias, dois clubes da Turquia procuraram o São Paulo para buscar mais informações sobre a situação do jogador de 27 anos e entender as condições de um eventual negócio na próxima janela de transferências. A informação foi dada primeiramente pela ”Espn” e confirmada pelo J10.

Besiktas e Trabzonspor fizeram contatos iniciais com a diretoria tricolor. O clube de Istambul, aliás, já havia tentado a contratação do ponta em uma janela anterior, mas teve uma proposta oficial recusada pelo São Paulo. Na ocasião, Ferreira atravessava um momento positivo e estava sendo tratado internamente como peça importante do elenco.

Agora, o cenário voltou a se movimentar. O Trabzonspor, atual vice-líder do Campeonato Turco, entrou na disputa e consultou o São Paulo para saber se o clube estaria disposto a ouvir uma oferta pelo jogador. Paralelamente, o Besiktas reforçou que mantém o interesse e estuda a possibilidade de apresentar uma nova investida.

Apesar das sondagens, o São Paulo ainda não recebeu nenhuma proposta formal. O clube, aliás, apenas respondeu às consultas iniciais e avalia o mercado antes de tomar qualquer decisão sobre o futuro do atacante.

Ferreira encerrou a temporada de 2025 com participação relevante. Afinal, foram oito gols e quatro assistências em 48 partidas com a camisa tricolor. Assim, o desempenho manteve o jogador em evidência e ajudou a abrir novamente as portas do mercado europeu, especialmente na Turquia, onde seu nome segue bem avaliado.

