Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Diretor do Flamengo, José Boto entra na mira dos europeus

Diretor do Flamengo, José Boto entra na mira dos europeus

Quatro clubes da Europa demonstraram interesse no dirigente português
Autor Jogada 10
Autor
Jogada 10 Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O trabalho vitorioso de José Boto no Flamengo chamou a atenção da Europa. Afinal, pelo menos quatro clubes do Velho Continente demonstraram interesse na contratação do dirigente, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O diretor de futebol português, de 59 anos, tem contrato com o clube carioca até o fim de 2026.

Contratado no início do ano, José Boto ajudou nas contratações de Saúl, Danilo, Jorginho, Samuel Lino e Carrascal, na janela do meio do ano. Além disso, o Flamengo conquistou quatro títulos no primeiro ano do dirigente no clube: Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores. O Rubro-Negro, aliás, está na final do Intercontinental.

Nascido em Loures, Portugal, José Boto trabalhou no Benfica como scout e chefe de scout. Depois, se tornou diretor de futebol no Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e ocupou o mesmo cargo no PAOK, da Grécia, e Osijek, da Croácia. No início deste ano, foi contratado pelo Flamengo e recebeu carta branca do presidente Luiz Eduardo Baptista para liderar o futebol.

Na primeira janela de transferências, o Flamengo foi modesto e não trouxe muitos reforços. Contudo, a história mudou no meio do ano, quando o Rubro-Negro gastou cerca de R$ 300 milhões, a sua janela mais cara da história. Os reforços, aliás, deram retorno. Danilo, por exemplo, fez o gol do título da Libertadores. Já Jorginho, Samuel Lino e Carrascal se tornaram titulares.

Siga nosso conteúdo nas redes sociais: Bluesky, Threads,  TwitterInstagram e Facebook.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Flamengo flamengo

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar