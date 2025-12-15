Diretor do Flamengo, José Boto entra na mira dos europeus

Quatro clubes da Europa demonstraram interesse no dirigente português / Crédito: Jogada 10

O trabalho vitorioso de José Boto no Flamengo chamou a atenção da Europa. Afinal, pelo menos quatro clubes do Velho Continente demonstraram interesse na contratação do dirigente, de acordo com o jornalista Fabrizio Romano. O diretor de futebol português, de 59 anos, tem contrato com o clube carioca até o fim de 2026. Contratado no início do ano, José Boto ajudou nas contratações de Saúl, Danilo, Jorginho, Samuel Lino e Carrascal, na janela do meio do ano. Além disso, o Flamengo conquistou quatro títulos no primeiro ano do dirigente no clube: Supercopa do Brasil, Carioca, Brasileirão e Libertadores. O Rubro-Negro, aliás, está na final do Intercontinental.