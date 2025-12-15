Cruzeiro envia emissário ao Rio e fica a detalhes de anunciar Tite

Antes de focar todas as suas fichas no ex-treinador da Seleção Brasileira, a cúpula celeste tentou uma cartada ousada. O plano inicial envolvia a contratação de Artur Jorge, atual técnico do Botafogo e campeão da Libertadores de 2024. No entanto, a negociação esbarrou na alta multa rescisória exigida pelo clube carioca para liberar o profissional. Diante do impasse financeiro e da necessidade de uma resposta rápida ao mercado, a Raposa mudou a rota e iniciou as conversas com Tite.

A diretoria do Cruzeiro agiu com velocidade surpreendente nos bastidores e está muito próxima de definir seu novo comandante para 2026. Após oficializar a saída do português Leonardo Jardim nesta segunda-feira (15) , o clube mineiro enviou um emissário diretamente à residência de Tite, no Rio de Janeiro, para selar o acordo. A expectativa é que o anúncio oficial ocorra ainda nesta semana, possivelmente nas próximas horas, caso os últimos detalhes burocráticos sejam resolvidos. As informações são do jornalista Paulo Vinícius Coelho.

Tite é seduzido pelo projeto do Cruzeiro

O treinador gaúcho, que comandou o Brasil nas Copas de 2018 e 2022, também estava na mira do Internacional. O Colorado mantinha conversas com o técnico, mas não havia formalizado nenhum acordo verbal. Nesse cenário de disputa, o poderio financeiro da SAF cruzeirense pesou. A proposta apresentada pelos mineiros supera os valores oferecidos pelo time de Porto Alegre. Além da questão salarial, o projeto esportivo da Raposa, que oferece chances reais de título no Brasileirão do próximo ano, seduziu o comandante.

Por outro lado, o fator familiar ainda joga a favor do Inter, já que permitiria a Tite voltar a viver perto de seus parentes no Rio Grande do Sul. Contudo, o otimismo em Belo Horizonte é grande. A diretoria entende que o perfil experiente de Tite se encaixa perfeitamente na ambição do clube de manter o protagonismo nacional recuperado em 2025.

A mudança no comando técnico ocorre em um momento crucial. Leonardo Jardim deixou o cargo alegando questões pessoais e desgaste, mesmo após levar o time ao terceiro lugar no Brasileiro e à semifinal da Copa do Brasil. Agora, a missão de Tite será pegar essa base sólida e transformá-la em uma equipe campeã na próxima temporada.