Cruzeiro anuncia saída de Leonardo Jardim, que se despede

Técnico dá coletiva para falar sobre adeus à Raposa no dia seguinte à eliminação na Copa do Brasil para o Corinthians / Crédito: Jogada 10

O Cruzeiro anunciou nesta segunda-feira (15/12), dia seguinte à eliminação para o Corinthians na Copa do Brasil, a saída do técnico Leonardo Jardim. O português, que tinha contrato até o fim de 2026, até concedeu coletiva no último domingo (14/12) após a queda, mas não seguirá no comando da Raposa. Ainda de acordo com o Cruzeiro, em anúncio realizado nas redes sociais, os auxiliares José Barros, Antônio Vieira e Diogo Dias também deixam o clube. Jardim comentou a saída do time celeste.

LEIA MAIS: Web resgata “cutucada’” do Cruzeiro em Tite, na mira do clube, em apresentação de Gabigol “Esses momentos não são fáceis, mas temos que ser racionais. Em fevereiro, quando vim, passei 45 dias – viagens, hospital com minha esposa. Sem tempo para nada. Dois dias após ela sair do hospital, vim para o Cruzeiro. Quando entro em um projeto, é para dar meu melhor. Não entro só para receber meu salário. Me dediquei 100%. O nosso contrato era até o final de 2026, com a possibilidade de sair”, disse. Cruzeiro tentou manutenção de Jardim Jardim, aliás, pensa em encerrar a carreira de treinador. Ele já dera declarações neste sentido em outubro. Segundo o “ge”, o presidente Pedro Lourenço tentou convencer o comandante a seguir no clube, mas sem sucesso. ““Eu acionei essa cláusula para não renovar. Os motivos são pessoais. Primeiro é o desgaste desse ano, não só esportivo, que se acarretaram. Alguns sinais me alertaram: “Jardim, para um pouco, sua saúde física e mental precisam ser preservadas“, disse o agora ex-comandante do Cruzeiro.