Corinthians se reapresenta e inicia preparação a final da Copa do Brasil

O Corinthians já iniciou os trabalhos com foco na grande decisão da Copa do Brasil. Menos de 24 horas após a classificação na semifinal, o elenco alvinegro se reapresentou na tarde desta segunda-feira (15), no CT Joaquim Grava. O primeiro jogo da final contra o Vasco acontece na próxima quarta-feira (17), na Neo Química Arena.

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na partida contra o Cruzeiro realizaram uma atividade na parte interna do CT. Por outro lado, o restante do elenco iniciou o dia na academia e depois participou de um trabalho no gramado. Dorival Júnior e sua comissão técnica comandaram um treino de enfrentamento em campo reduzido.