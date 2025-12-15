Com Palmeiras na frente do Flamengo, Conmebol divulga ranking que define sorteio da Libertadores

Verdão e Mengão ocupam as duas primeiras opções e serão cabeças de chave do torneio junto com o Fluminense

Com isso, a dupla brasileira deve ser cabeça de chave no sorteio da fase de grupos da competição. Quem também aparece na parte de cima do ranking é o Fluminense, 11º colocado. O Tricolor deve estar no pote 1 por conta da ausência de outros clubes à sua frente na Libertadores.

A Conmebol divulgou nesta segunda-feira (15) a atualização em seu ranking após o término das competições continentais em 2025. A tabela define a distribuição dos potes para o sorteio da Libertadores do ano que vem. Mesmo com o vice-campeonato neste ano, o Palmeiras aparece na liderança, seguido do Flamengo, atual campeão do torneio .

O Cruzeiro, outro brasileiro já classificado, é o 29º, e deve ir para o pote 2. Já o Mirassol, estreante em competições internacionais, não possui posição no ranking e entrará no pote 4. Botafogo e Bahia, que terão que disputar a fase preliminar, também entram nesse pote, caso cheguem à fase de grupos. O Alvinegro é o 19º e o Tricolor o 63º.

O Top 30, publicado nas redes sociais, conta com outras equipes brasileiras que não estarão na Libertadores do ano que vem. O Atlético é o sexto, o São Paulo o sétimo, o Athletico o 12º, o Internacional 13º, o Grêmio 14º e o Santos 27º. O Corinthians, que disputará a final da Copa do Brasil, é o 22º, enquanto o Vasco ocupa a 61ª posição.

Para calcular a pontuação, a Conmebol dá peso maior a campanha na Libertadores e na Sul-Americana nos últimos dez anos. A performance histórica e títulos nacionais na última década também contam no ranking.

Possíveis cabeças de chave da Libertadores:

Palmeiras

Flamengo

Boca Juniors

Peñarol

Nacional

LDU ou Libertad*

Fluminense

Independiente del Valle

*A LDU precisa terminar pelo menos na segunda colocação do Campeonato Equatoriano para ser cabeça de chave.