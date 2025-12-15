Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Clube ucraniano exerce compra de Mendoza, e Botafogo ainda tenta contratação

Glorioso, que busca priorizar ataque para próxima temporada, tenta realizar transferência em definitivo do atacante venezuelano
O Kryvbas, da Ucrânia, exerceu a opção de compra do atacante Gleiker Mendoza junto ao Angostura (VEN) por cerca de € 500 mil (R$ 3,2 milhões na cotação atual), em meio à proposta do Botafogo. No entanto, a permanência do jogador é incerta na equipe ucranaian. Assim, o Alvinegro debate cifras e outros termos de uma possível negociação. O jogador chamou a atenção do departamento de scout do Glorioso pelas atuações consistentes tanto no leste europeu quanto em suas aparições pela seleção de seu país.

A proposta apresentada pelo Botafogo na última semana está sendo debatida entre os clubes. A oferta, afinal, é pela aquisição em definitivo do jogador, que agrada a comissão técnica de Davide Ancelotti. Nas conversas iniciais de planejamento, John Textor, dono da SAF do Botafogo, afirmou que as buscas por jogadores para a próxima temporada deveria ser pautada por velocidade.

Gleiker Mendoza, portanto, atua preferencialmente pelo lado esquerdo do campo, setor onde utiliza sua velocidade e drible para quebrar as linhas defensivas. Os números recentes justificam a investida do Botafogo. Na atual temporada pelo Kryvbas, o atacante acumula 15 partidas, com cinco gols marcados e sete assistências distribuídas, totalizando 12 participações diretas em gols. O retrospecto de 2024 também foi positivo, quando entrou em campo 28 vezes, balançou as redes em três oportunidades e serviu os companheiros quatro vezes.

Reforços do Botafogo

A busca por reforços ofensivos segue como prioridade em General Severiano. Além de Mendoza, o clube possui conversas avançadas com o uruguaio Lucas Villalba, do Nacional-URU. No entanto, as características dos dois alvos se complementam: enquanto o venezuelano domina o corredor esquerdo, Villalba prefere atuar pela ponta direita. Essa movimentação dupla indica que a comissão técnica deseja profundidade e opções variadas para os lados do campo visando a maratona de jogos do próximo ano. A informação do interesse em Mendoza surgiu inicialmente no “Canal do TF” e o portal ge confirmou a oferta.

