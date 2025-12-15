Clube ucraniano exerce compra de Mendoza, e Botafogo ainda tenta contratação

Glorioso, que busca priorizar ataque para próxima temporada, tenta realizar transferência em definitivo do atacante venezuelano / Crédito: Jogada 10

O Kryvbas, da Ucrânia, exerceu a opção de compra do atacante Gleiker Mendoza junto ao Angostura (VEN) por cerca de € 500 mil (R$ 3,2 milhões na cotação atual), em meio à proposta do Botafogo. No entanto, a permanência do jogador é incerta na equipe ucranaian. Assim, o Alvinegro debate cifras e outros termos de uma possível negociação. O jogador chamou a atenção do departamento de scout do Glorioso pelas atuações consistentes tanto no leste europeu quanto em suas aparições pela seleção de seu país. A proposta apresentada pelo Botafogo na última semana está sendo debatida entre os clubes. A oferta, afinal, é pela aquisição em definitivo do jogador, que agrada a comissão técnica de Davide Ancelotti. Nas conversas iniciais de planejamento, John Textor, dono da SAF do Botafogo, afirmou que as buscas por jogadores para a próxima temporada deveria ser pautada por velocidade.