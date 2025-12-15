Barcelona terá camisa com seis tons de vermelho e azul na temporada 2026/27

Novos detalhes sobre o uniforme titular do Barcelona para a temporada 2026/27 vieram à tona nesta semana. As informações foram divulgadas por um especialista em camisas do clube e apontam para um design desenvolvido pela Nike que aposta em uma combinação inédita de tons de vermelho e azul.

A principal novidade está justamente na paleta de cores. Pela primeira vez, a camisa de mandante do Barça vai reunir três variações de vermelho e três de azul nas tradicionais listras verticais. Entre os vermelhos escolhidos estão Deep Garnet, Noble Red e Cardinal Red. Já os tons de azul serão Game Royal, Loyal Blue e Blue Void, todos presentes no catálogo da fornecedora.

O efeito em degradê das listras não é por acaso. De acordo com informações da imprensa espanhola, o visual foi pensado como uma homenagem ao novo Camp Nou, que passa por reformas. O padrão geral lembra o uniforme da temporada 2006/07, mas também traz referências mais recentes, como o modelo de 2022/23, que misturava diferentes intensidades de azul com o vermelho.

Outro detalhe confirmado é o uso do amarelo nos logotipos, numeração e nomes dos jogadores, criando contraste com o fundo da camisa. Além disso, o conjunto do Barcelona terá calções em azul escuro, fechando o visual do uniforme principal.