Após classificação do Vasco, Eduardo Paes brinca com apelo por ponto facultativo no Rio

Prefeito havia se posicionado contra a medida para próxima quarta-feira, mas a data coincide com a ida da final da Copa do Brasil
Autor Jogada 10
Tipo Notícia

A classificação do Vasco à final da Copa do Brasil pode influenciar diretamente na rotina carioca para semana — de um jeito, aliás, benquisto por torcedores do Flamengo. Após descarta qualquer chance de decretar ponto facultativo na quarta-feira (17), diante dos apelos rubro-negros, o prefeito Eduardo Paes brincou com a possibilidade de agora fazê-lo, visto que o Cruz-Maltino disputará a ida da decisão nacional no mesmo dia. 

Rubro-Negros entupiram as redes sociais do prefeito nos últimos dias a fim de convencê-lo a decretar ponto facultativo, já que o Fla disputa o título mundial contra o PSG às 14h de quarta-feira. Arquirrival, o prefeito inicialmente tinha descartado a possibilidade, mas brincou sobre o aumento da probabilidade agora com o Vasco de volta a uma final.

“Aumentaram consideravelmente as chances de quarta-feira termos ponto facultativo……”, brincou junto a um vídeo com a camisa cruz-maltina. Alguns rubro-negros brincaram sobre o momento: “União Flasco pelo bem do Brasil”.

