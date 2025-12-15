“O Corinthians é campeão da Copa do Brasil”, crava ex-jogador após classificação

O Alvinegro paulista eliminou o Cruzeiro em plena Neo Química, nos pênaltis, e enfrentará o Vasco da Gama na disputa pelo título nacional

A classificação do Corinthians à final da Copa do Brasil intensificou a convicção do Craque Neto pelo título nacional paulista nesta edição. Apesar do drama vivido até a eliminação do Cruzeiro, nos pênaltis, o apresentador reiterou sua confiança na equipe liderada por Dorival Jr. para decisão diante do Vasco da Gama, que superou o Fluminense na outra chave.

Ainda levado pela emoção do resultado, Neto adotou o tom enfático que lhe é trivial para analisar a atuação do time e o peso da camisa corintiana em decisões. O ex-jogador reconheceu o sufoco vivido em parte do jogo, mas destacou a força coletiva e individual de alguns atletas, além do papel crucial da torcida.

“O Corinthians é campeão da Copa do Brasil! Parabéns aos jogadores. Pode falar o que quiser, mas o Corinthians é muito fod*. Que torcida, que time. Tomamos sufoco? Tomamos no primeiro tempo”, e prosseguiu:

“Mas temos Hugo Souza, que é Corinthians. Matheus Bidu, que meti o pau, arregaçou em campo. Dos melhores. […] Deixaram chegar, hein? E o Corinthians é o Corinthians. Não tem para ninguém. Quebrado, sem dinheiro, mas a torcida é muito pic*. É o campeão da Copa do Brasil”, afirmou.

