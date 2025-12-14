Vídeo: jogador comemora gol de maneira bizarra na África

Ebenezer Adukwaw, do Gor Mahia, colocou a bola dentro do short depois de marcar o gol de empate com o Bandari, pelo Campeonato Queniano / Crédito: Jogada 10

No empate em 1 a 1 entre Gor Mahia e Bandari FC pelo Campeonato Queniano, na sexta (12), o atacante Ebenezer Adukwaw não só balançou a rede, mas também chamou a atenção pela comemoração fora do comum. Após marcar aos 31 minutos, o jogador pegou a bola e a colocou dentro do short, gesto que provocou muitas reações nas redes sociais. Veja o vídeo:

Ebenezer Adukwaw, a Gor Mahia footballer, shocked fans with his goal celebration. pic.twitter.com/tkEBl2AgRs — The Kenyan Vigilante (@KenyanSays) December 13, 2025 Logo após o apito final, vídeos e postagens nas redes sociais mostraram torcedores, jornalistas e páginas esportivas tentando interpretar o significado da celebração. Alguns posts descrevem o momento como uma resposta bem-humorada à pressão da temporada, enquanto outros o classificam como uma tentativa do jogador de mostrar o tamanho de sua, digamos, ‘masculinidade’.