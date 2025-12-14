Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Vídeo: jogador comemora gol de maneira bizarra na África

Ebenezer Adukwaw, do Gor Mahia, colocou a bola dentro do short depois de marcar o gol de empate com o Bandari, pelo Campeonato Queniano
No empate em 1 a 1 entre Gor Mahia e Bandari FC pelo Campeonato Queniano, na sexta (12), o atacante Ebenezer Adukwaw não só balançou a rede, mas também chamou a atenção pela comemoração fora do comum. Após marcar aos 31 minutos, o jogador pegou a bola e a colocou dentro do short, gesto que provocou muitas reações nas redes sociais.

Veja o vídeo:

Logo após o apito final, vídeos e postagens nas redes sociais mostraram torcedores, jornalistas e páginas esportivas tentando interpretar o significado da celebração. Alguns posts descrevem o momento como uma resposta bem-humorada à pressão da temporada, enquanto outros o classificam como uma tentativa do jogador de mostrar o tamanho de sua, digamos, ‘masculinidade’.

Nem Adukwaw, considerado o craque do time, ou mesmo a diretoria do Gor Mahia se pronunciaram sobre o assunto.

