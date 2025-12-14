The Best será entregue na véspera da final intercontinental

Cerimônia será realizada em Doha, um dia antes do duelo entre PSG e Flamengo; Raphinha aparece como único brasileiro na disputa pelo prêmio / Crédito: Jogada 10

A Fifa oficializou neste domingo (14) os detalhes da cerimônia do prêmio The Best, que chega à sua décima edição e será realizada nesta terça-feira (16), em Doha, no Catar. O evento acontece às 14h (de Brasília), e antecede a final da Copa Intercontinental, marcada para quarta-feira (17), entre PSG e Flamengo, no estádio Ahmad bin Ali. Entre os concorrentes ao principal troféu da noite, o de melhor jogador da temporada, apenas um brasileiro aparece na lista. Raphinha, destaque do Barcelona e da seleção, disputará o prêmio com Dembélé, Hakimi, Mbappé, Salah, Kane, Pedri e Lamine Yamal, além de outros atletas do PSG, Chelsea, Bayern Munique e Liverpool. Atual vencedor, Vinícius Júnior, do Real Madrid, ficou fora das indicações desta edição.

A revelação dos melhores jogadores e treinadores do futebol masculino e feminino ocorrerá no jantar de gala da Fifa. Já categorias como melhor torcedor, melhores goleiros, gols mais bonitos e o Prêmio Fair Play terão os vencedores divulgados posteriormente nas redes sociais. O processo de escolha, no entanto, combina diferentes critérios. Além dos votos de capitães e técnicos de seleções nacionais e de jornalistas especializados, a premiação também contou com participação popular expressiva. Segundo a Fifa, mais de 16 milhões de torcedores participaram da votação nas principais categorias. Brasileiros na disputa O Brasil, inclusive, também aparece representado na disputa pelo prêmio de melhor goleiro. Alisson, do Liverpool, campeão da categoria em 2019, volta a concorrer e enfrenta concorrência de Courtois, Donnarumma, Emiliano Martínez, Neuer, Raya, Sommer e Szczesny. No futebol feminino, Marta figura entre as indicadas ao prêmio de gol mais bonito, que leva o seu nome. Já no masculino, Alerrandro, do Vitória, e Lucas Ribeiro, do Mamelodi Sundowns, estão entre os candidatos ao Prêmio Puskás.