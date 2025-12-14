São Paulo encaminha contratação de Danielzinho, do Mirassol

O São Paulo está perto de anunciar a contratação do volante Danielzinho, do Mirassol, para a temporada de 2026. O jogador, de 31 anos, deve assinar contrato nos próximos dias. A duração do vínculo é de dois anos (até o final de 2027). O acordo ainda inclui cláusula de extensão por mais um ano, condicionada ao cumprimento de metas definidas entre as partes. A informação foi publicada pelo “ge”.

Danielzinho atua pelo Mirassol há três temporadas, com 145 jogos disputados no período. O clube do interior até apresentou proposta de renovação, mas não conseguiu avançar nas negociações. O vínculo atual se encerra no fim deste ano, o que permitiu o avanço nas negociações com o São Paulo.