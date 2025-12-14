Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Santos encerrará contrato de Luiz Felipe

Zagueiro foi revelado pelo Paraná Clube e contratado pelo Santos em 2016
O Santos encerrará o contrato do zagueiro Luiz Felipe ao fim da atual temporada, quando termina seu contrato, como parte da reestruturação do elenco para 2026. A decisão é consequência da revisão de acordos antigos feitos pelo clube, e encerra um vínculo iniciado em 2016.

Luiz Felipe disputou sua última partida pelo Peixe em 2023. Ele entrou nos acréscimos da vitória por 4 a 3 contra o Goiás, na Vila Belmiro. O defensor fez seu último jogo como titular no empate sem gols contra o Blooming, pela fase de grupos da Sul-Americana de 2023. O Alvinegro já estava eliminado da competição.

Durante a passagem pelo clube, Luiz Felipe participou de 171 partidas. Ele marcou cinco gols ao longo do período, em competições nacionais e internacionais.

A trajetória de Luiz Felipe no Santos

Luiz Felipe foi revelado pelo Paraná Clube e contratado pelo Santos em 2016. O período em que o jogador mais atuou com a camisa do Peixe foi entre 2016 e 2019. Entretanto, lesões musculares interromperam a continuidade do zagueiro no elenco.

A partir de 2020, graças à forte concorrência no setor defensivo, o jogador perdeu espaço no elenco. A alternativa que o Santos encontrou para manter o atleta em atividade foi emprestá-lo para outros clubes, como Atlético-GO e Goiás.

Vale lembrar que, mesmo após o rebaixamento, em 2023, o zagueiro permaneceu contratado pelo Peixe. Para isso, ele aceitou se adequar à então nova política salarial que a direção adotou em 2024. Clube e defensor também acertaram extensão do contrato até o final de 2025.

Em 2025, Luiz Felipe defendeu o Goiás na disputa da Série B do Brasileirão e ficará livre no mercado após dez anos ligados ao Santos. O clube conclui assim mais um ajuste no elenco.

