Roma x Como: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipe da capital tenta encostar no líder Milan, enquanto a surpresa do Italiano quer colocar fogo na disputa e colar no pelotão de frente / Crédito: Jogada 10

Após perder a liderança do Campeonato Italiano, a Roma volta a campo, nesta segunda-feira (15), às 16h45 (de Brasília). Nesse sentido, a equipe da capital mede forças com o Como, no Estádio Olímpico, pela 15ª rodada. Onde assistir O confronto desta segunda-feira (15) terá a transmissão do Disney+ (serviço de streaming) e CazéTV (Youtube).

Como chega a Roma Atualmente, os donos da casa ocupam a 4ª colocação, com 27 pontos e seguem na briga para tentar voltar à liderança. No entanto, precisa equilibrar questões importantes para obter um melhor desempenho na competição. Afinal, tem a melhor defesa, pois só sofreu oito gols até aqui. No entanto, tem um dos piores ataques do pelotão de frente, com apenas 15 tentos marcados. “Acho que amanhã veremos uma partida entre dois times que estarão querendo vencer, sem nenhum subterfúgio. Não é uma partida decisiva mas é muito importante. Vai afetar a classificação na tabela. Não há muitos pontos entre as equipes na tabela, incluindo Como, então será uma partida de alto nível”, disse o técnico Gasperini. Como chega o Como Surpresa do Campeonato até aqui, o time tem 24 pontos, na 6ª colocação e tenta encostar de vez no pelotão de frente. O time, portanto, chega com moral após os bons resultados no Calcio e tem esbanjado organização tática e postado nos contra-ataques, que têm resultado na boa campanha.