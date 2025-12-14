PSG chega ao Qatar para final do Intercontinental contra o Flamengo

O PSG já está no Qatar para a disputa da final da Copa Intercontinental. A decisão acontece na próxima quarta-feira (17), às 14h (horário de Brasília), contra o Flamengo. A delegação francesa desembarcou em Doha no fim da tarde deste domingo (14), pouco depois de vencer o Metz por 3 a 2 pelo Campeonato Francês. O triunfo marcou o último compromisso do time antes da viagem para o Oriente Médio.

