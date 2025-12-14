PSG chega ao Qatar para final do Intercontinental contra o Flamengo

PSG chega ao Qatar para final do Intercontinental contra o FlamengoEquipe francesa desembarca em Doha e inicia preparação para a decisão de quarta-feira
O PSG já está no Qatar para a disputa da final da Copa Intercontinental. A decisão acontece na próxima quarta-feira (17), às 14h (horário de Brasília), contra o Flamengo. A delegação francesa desembarcou em Doha no fim da tarde deste domingo (14), pouco depois de vencer o Metz por 3 a 2 pelo Campeonato Francês. O triunfo marcou o último compromisso do time antes da viagem para o Oriente Médio.
LEIA MAIS: Bruno Henrique já vive a final do Flamengo contra o PSG
Do lado brasileiro, o Flamengo garantiu vaga na final ao derrotar o Pyramids, do Egito, por 2 a 0. Antes disso, o Rubro-Negro havia superado o Cruz Azul, do México, por 2 a 1, na fase anterior do torneio.
O PSG inicia a preparação para a final nesta segunda-feira (15), com treino marcado para as 6h (de Brasília), no Centro de Treinamento Al Ersal. A atividade será fechada para a imprensa, assim como já aconteceu com o Flamengo no mesmo local.
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente
Tags