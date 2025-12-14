Porto x Estrela da Amadora: onde assistir, escalações e arbitragem

Líder quer aumentar distância para o Sporting na ponta da Liga, enquanto adversário quer surpreender no Estádio do Dragão

Líder do Campeonato Português, com 37 pontos, o Porto volta a campo nesta segunda-feira (15). Afinal, a equipe mede forças, no Estádio do Dragão, com o Estrela da Amadora, às 17h45 (de Brasília), pela 14ª rodada da Liga Nacional. Os visitantes, no momento, somam 14 pontos na 12ª colocação.

Onde assistir

O confronto desta segunda-feira (15) terá a transmissão do Disney+ (serviço de streaming) e da ESPN (TV Fechada).

Como chega o Porto

Em grande fase, uma das equipes mais tradicionais do país está invicta no Campeonato Português. Tanto que assumiu a ponta da classificação e conquistou quatro triunfos nas últimas cinco partidas. No entanto, é preciso ter atenção, pois o arquirrival Sporting tem dois pontos a menos e um tropeço pode encurtar a distância.

“Estamos a trabalhar para estarmos prontos no início de janeiro, mas o nosso foco é o jogo de amanhã e ainda só recebi uma pergunta sobre isso. Vamos jogar contra uma equipa que está numa boa fase, mudou de treinador recentemente e isso teve um impacto positivo, são uma das melhores equipas a nível ofensivo e isso vai exigir muita atenção da nossa parte.”, disse o treinador Francesco Farioli.

Como chega a Estrela da Amadora

Os visitantes convivem com um momento de instabilidade. Isso porque tem oscilado em campo e não consegue se aproximar da zona de classificação para os principais torneios continentais da Europa.