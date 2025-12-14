Nottingham vence Spurs e abre cinco pontos da zona de degola

Com o resultado, o Nottingham Forest chega a 18 pontos, abrindo cinco pontos da zona de rebaixamento (o primeiro time na zona é o West Ham). Já o Tottenham permanece com 22 pontos, na 11ª posição, mas ainda pode perder uma colocação ao fim da rodada.

O Nottingham Forest vem se recuperando no Campeonato Inglês. Neste domingo, 14/12, no City Ground, venceu o Tottenham por 3 a 0, em jogo válido pela 16ª rodada da competição. Dois jogadores se destacaram: Hudson-Odoi, que marcou dois gols e deu uma assistência. Além dele, Sangaré. Foi responsável por um gol e duas assistências, além de cabecear uma bola na trave, sendo eleito o melhor em campo.

Entre os brasileiros em campo, Richarlison foi titular pelo Tottenham e atuou durante toda a partida. Pelo Nottingham, o goleiro John segue substituindo o titular Selsm, ainda machucado. O zagueiro Murillo e Igor Jesus começaram como titulares. Douglas Luiz começou no banco e entrou no fim do jogo, substituindo Igor Jesus, que sentiu dores musculares. Morato ficou no banco e não entrou, enquanto Jair não foi relacionado.

Como foi a surra do Nottingham

O Nottingham mostrou serviço desde o início, e quase marcou em três oportunidades antes dos dez minutos, uma delas com Igor Jesus. Além disso, ainda mandou uma bola na trave em cabeçada de Sangaré. O primeiro gol saiu aos 28 minutos: Sangaré aproveitou um erro de saída do goleiro Vicario, roubou a bola, entrou na área e deu para Hudson-Odoi, que bateu para o gol vazio. Dessa forma, esse placar se manteve até o fim do primeiro tempo.

Na etapa final, logo aos cinco minutos, o time da casa ampliou. Sangaré iniciou a jogada e, em seguida, deu na esquerda para Hudson-Odoi, que ajeitou e, percebendo o goleiro adiantado, mandou por cobertura, marcando um golaço.

O Tottenham, por outro lado, não conseguia avançar no ataque. Richarlison, o jogador mais ofensivo da equipe, pouco recebeu passes, mesmo que Kudus, que vem sendo o mais criativo do setor ofensivo, tentasse conduzir o time.