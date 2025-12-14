Nino aparece com camisa do Fluminense em treino no Brasil e mobiliza web

Zagueiro aproveita período no Brasil durante pausa no calendário russo e especulações de possível retorno ao Tricolor

Nino voltou a ser assunto entre torcedores do Fluminense durante a pausa do Campeonato Russo —paralisado pelo clima até meados de fevereiro. No Brasil para curtir a folga, o zagueiro publicou vídeo de um treino na praia com uniforme do clube das Laranjeiras e mobilizou tricolores nas redes sociais.

Ídolo tricolor e peça crucial para o título da Libertadores de 2023, o defensor usou a camisa com forma de agradecimento ao presente recebido da rede de futevôlei onde realizou atividades físicas. Após a gravação, ele retirou o uniforme e seguiu normalmente com as atividades.

Acontece que a aparição ocorre em meio ao interesse do Fluminense — recíproco — em repatriar o jogador para a próxima temporada. Apesar do desejo manifestado pelas duas partes, ainda não houve avanço nas negociações, visto que o clube ainda foca na Copa do Brasil.