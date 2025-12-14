Napoli perde para a Udinese e deixa escapar chance de tomar a ponta

O Napoli jogou no lixo a chance que tinha de assumir a ponta do Italiano – veja a classifcação. Fora de casa, no Bluenergy Stadium, perdeu por 1 a 0 para a Udinese, pela 15ª rodada. O resultado deixa os napolitanos na vice-liderança com 31 pontos, um atrás do Milan, mas podem ser ultrapassados ainda, já que a Inter, com 30, enfrenta o Genoa neste domingo (14). Já a Udinese foi aos 21 pontos e alcança a décima posição.

O Napoli, apesar de dominar a posse de bola (63% contra 37% da Udinese), teve dificuldades para penetrar a defesa bem postada dos anfitriões. O time comandado por Antonio Conte não conseguiu converter o controle do jogo em chances claras de gol. Osimhen, por exemplo, teve dificuldades em se livrar da marcação firme de Samir e Pereyra. A equipe visitante, porém, não conseguiu levar perigo significativo ao gol de Silvestri no primeiro tempo.